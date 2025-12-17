幫王大陸女友討債！ 「小阿俊」怨：沒拿酬勞還先倒貼

「小阿俊」出庭時證稱，自己本案沒拿到任何酬勞，還自掏腰包花了不少。（圖／記者游承霖攝影）





藝人王大陸、女友闕沐軒因違反個資法，今天（17日）上午，一前一後現身新北地院出庭，新北地院找來前北市刑大小隊長林建甫出庭作證，另3名被告前北市刑大代理隊長劉居榮、車商小開游翔閔、四海幫海巨堂主「小阿俊」陳子俊則依證人身分出庭進行交叉詰問，最後作證的陳子俊則稱，整個過程並未收到任何費用，也都還沒跟王大陸等人提及收費部分，自己找徵信社透過地政士超級電腦查個資，還倒貼了不少錢。

最後進行交叉詰問的「小阿俊」陳子俊證稱，自己在朋友介紹下認識游翔閔，認識約5、6年時間，過去曾幫游翔閔處理過1次事情，案發前自己則並不認識王大陸與其女友闕沐軒，去年10月間，透過游翔閔得知王大陸的女友被騙錢，要找一名潘姓男子要錢，便接受委託。

王大陸。（圖／記者游承霖攝影）

陳子俊接著說，自己取得潘男相關個資後，便找上台中的朋友「阿垚」幫忙，「阿垚」先是派人到潘男位於台中市的戶籍地找人，拍攝照片回報後，由他轉給游翔閔，再由游翔閔轉到與王大陸、闕沐軒的3人群組「失去的！一定要拿回來」，後續「阿垚」成功取得潘男胞姊聯絡方式，並致電聯繫其胞姊詢問能不能幫忙其胞弟還款。

檢方曾詢問陳子俊「阿垚」有無確切身分時，陳子俊稱，自己並不認識對方，雙方認識２、３年，只有見過１、２次面；檢方接著問陳子俊，是否曾與游翔閔等人討論過報酬等相關事宜，以及一般討債可以抽取多少款項時，陳子俊表示，並未與游翔閔等人討論到此事，通常都是收到債務後，最後再來跟委託人討論。

陳子俊最後更說，自己自掏腰包找上「徵信小德」的徵信社業者，透過地政士超級電腦代查潘男及其親人個資，每筆個資1500元，自己還先行支付不到2萬元的費用給對方，本件委託沒賺到錢還先虧錢。

交叉詰問結束後，王大陸與闕沐軒均透過律師代為主張，2人都沒有陳子俊的聯絡方式，也並未指示陳子俊討債，並無個資法的犯意。

由於詰問完3名證人後，就已經12點半，審判長後續諭知王大陸與闕沐軒改為明年1月9日出庭作證。

王大陸女友闕沐軒。（圖／記者游承霖攝影）

