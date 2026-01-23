幫王大陸查個資辯「誤傳」 北市刑大警官開庭不認罪求緩刑遭法官打臉

記者莊淇鈞／新北報導

藝人王大陸找逃兵集團要逃兵，但懷疑集團首腦陳志明收錢不辦事，透過小開游翔閔，找上時任台北市刑大偵三隊代理隊長劉居榮「真報案偷查陳志明個資」，事件爆發後，劉居榮被依偽造文書、公務員洩密及個資法等罪起訴。新北地院今天（23日）開庭審理時，劉居榮對於公務員登載不實準文書罪部分認罪，但洩密、違反個資法部分依舊不認罪，堅稱是「誤傳」，請求從輕量刑，審判長聽完之後滿臉問號反問「不認罪卻求緩刑，是甚麼新的法律見解？」

劉居榮今天出庭時，對於公務員登載不實準文書罪部分認罪，但針對洩密、違反個資法部分依舊不認罪，劉居榮堅稱，當時是因接受高層委託受理王大陸報案，由於王大陸傳來的照片只有幾張老人照片跟匯款單等，才會自行先分析，後來再把小隊長林建甫叫進辦公室，委託他協助製作筆錄，後續要將相關資料轉給林建甫時，不小心「誤傳」給游翔閔。

審判長忍不住質問「面對面怎麼會傳錯？」劉居榮則稱，當時一邊在講話確認案情，一邊在操作手機才會誤傳，約莫20分鐘後，他要看林員做筆錄的進度時，這才發現誤傳。劉居榮更強調，自己是分析出陳志明後，才找林建甫進辦公室，約莫2分鐘後才傳送資料，自己不可能當著同仁的面轉傳機密資料，林建甫的也不可能包庇這樣的犯罪行為。

審判長最後詢問劉居榮、辯護人就科刑範圍表示意見時，劉居榮表示，自己發現誤傳訊息後，就主動向上級報告自清，自己真的是不小心，過失洩密，請求庭上給予機會，並給予從輕量刑；辯護律師也說，劉居榮曾嘗試聯繫陳志明，願以30萬元和解，但始終聯繫不上對方，而劉居榮主動面對，請審判長審酌他過去從警20多年，破獲多個販毒、賣淫等集團，期盼從輕發落，並給予緩刑機會。

審判長聽完之後滿臉疑惑反問，「不認罪卻請求給予緩刑機會，這是甚麼新的法律見解？」

