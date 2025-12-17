幫王大陸查個資達成 刑大隊長完成任務竟想向國民黨北市議員楊植斗邀功

記者莊淇鈞／新北報導

涉嫌替王大陸偷查個資的前北市刑大偵三隊代理隊長劉居榮。（圖／記者莊淇鈞攝影）

因王大陸閃兵案爆出警、黑勾結違法偷查個資的案外案，當時北市刑大代理隊長劉居榮及車商富二代游翔閔及綽號「小阿俊」的四海幫堂主陳子俊等人也因此被起訴，新北地方法院今天（17日）對這件個資法案件開庭，對於劉居榮查詢閃兵首腦陳志明個資後，除了向游翔閔表示「沒給你漏氣」還提到「叫楊老闆記得跟我老闆（大隊長）說」，「楊老闆」即為現任台北市議員楊植斗，這個說法也與時任小隊長的林建甫證稱「長官交辦」相符。

已退休的北市刑大小隊長出庭作證。（圖／記者莊淇鈞攝影）

林建甫今天在庭上作證表示，當天劉居榮帶王大陸進隊長的辦公室，並告訴他「長官交辦案件」，已經「洗出」犯嫌身分，之後會把相關資料交給他，要求他先替王大陸製作筆錄。王大陸現在隊長辦公室內接受詢問，他用筆寫下王大陸所說說被綽號「黑哥」還是「小黑」的人騙，問完案情後，之後才回到座位打筆錄，期間劉居榮跑來問他「筆錄怎麼打這麼久？」林建甫製作筆錄過程中，劉居榮以手機傳送陳志明的社群帳號、銀行帳號及檔案照片過來，林建甫再拿這些資料給王大陸指認，確定陳志明就是黑哥。

王大陸在律師陪同下到新北地院。（圖／記者莊淇鈞攝影）

而游翔閔曾在檢方偵訊過程中提到，因劉居榮沒有王大陸的LINE，所以請他轉傳陳志明個資給王，法官也質疑，當下3人同處在相同空間，為何還要用手機傳送資料等，游翔閔全程都辯稱，因為自己不是當事人，所以收到資料後，「下意識」就直接傳給當事人王大陸。

劉居榮傳送個資後，是否有向其邀功？游男表示，並沒有邀功，劉男只稱讚自己很專業，但根據檢方提示的證據，在2人對話紀錄中，劉除表示「沒給你漏氣」、「專業吧」還提到「叫楊老闆記得跟我老闆（大隊長）說」，游翔閔表示，「楊老闆」就是現任台北市議員楊植斗，因為事前楊植斗曾致電刑大大隊長盧俊宏，拜託幫忙關心王大陸遭詐騙的案件，這個說法也與小隊長林建甫證稱，當時劉居榮稱此案為「長官交辦案件」相符。

