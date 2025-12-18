幫癌末病患注射生理食鹽水！精神科名醫李光輝詐財150萬 判關1年半確定

精神科醫師李光輝。鏡週刊

知名精神科名醫李光輝騙大腸癌女病患可幫她用免疫療法治療癌症，收取150萬高額費用，實際上只注射生理食鹽水，女病患最後仍不敵病情離世，2023年李光輝一審遭判2年徒刑，案經上訴，台灣高等法院18日改判1年半，全案定讞。

判決指出，自然殺手細胞（Nature Killer Cell，簡稱NK）免疫療法（下稱NK療法）屬於「體細胞療法」，是細胞治療技術方法之一，因法規尚未完善，衛福部對此療法高度管制，須符合《特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法》規定，經核准、登記，之後再透過《人體試驗管理辦法》進行實驗治療。

廣告 廣告

但62歲的精神科醫師李光輝不具腫瘤或免疫類科專業，仍於2019年4、5月間，向罹患大腸癌的陳姓女友人誆稱，可為她提供NK療法治療癌症，成功說服陳女後向她收取150萬元治療費用。接著，李男分別於7月27日、8月3日，兩度指示不知名護理師進入陳女位於三總的病房，為她注射生理食鹽水。

不久後，陳女因未受妥善治療，於8月15日因癌症惡化，大腸癌合併肝臟及腹腔轉移過世，丈夫驚覺有異，揭發整起惡劣騙局。

一審經桃園地院審理，李光輝否認犯行，法官痛批他不思正當管道、研究正確醫療知識，卻趁著陳婦罹患大腸癌第4期生命垂危、徬徨無措之際施以詐騙，且詐騙金額高達150萬元，依詐欺等罪判刑2年。

全案上訴，高等法院17日酌減其刑，改判1年6月，並追繳沒收150萬元，全案定讞。



回到原文

更多鏡報報導

Bugatti、法拉利、麥拉倫全到齊 北檢拍賣太子集團夢幻「億級車庫」

家族企業爆內鬼！肖貪女會計A走1.9億還逃漏稅 北檢怒求刑12年

工程師「入珠」討好女友！做1次就被甩 泌尿醫揭超慘下場