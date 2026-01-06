幫秀華為手機! 李在明大讚「良鄰千金難買」 習卻要求「做出正確戰略選擇」

南韓總統李在明夫婦(前左)近期拜訪北京，並與中國國家主席習近平夫婦會面，共同討論韓中關係未來的發展與合作方向。 圖：翻攝自 @cskun1989 X 帳號

[Newtalk新聞] 南韓總統李在明近期拜訪中國，並與中國國家主席習近平會面，共同針對韓中關係的未來發展與合作方向展開討論。在結束與習近平的會晤後，李在明也透過社群媒體發布貼文，強調「良鄰千金難買」並呼籲兩國應秉持互信、共贏的原則，持續推進合作。然而，有消息稱，習近平在與李在明會面時，特別要求李在明與中國「一起做出正確的戰略選擇」，相關消息也進一步引發網友對李在明親中立場的擔憂情緒。

根據中國《觀察者網》報導，在結束與習近平的會面後，李在明於當地時間 5 日透過個人的 Facebook 帳號發布貼文，先後談及韓、中兩國的貿易成果以及未來的合作方向等話題。李在明表示，截至 2024 年為止，韓中兩國的貿易規模已經達到 2729 億美元，「中國是南韓最大的貿易夥伴，南韓則已經成為中國的第二大貿易夥伴」。

李在明指出，在不斷變化的內外環境中，韓中兩國始終秉持著相互信任、互利共贏的原則，並持續推進合作，「這是韓中關係中最為寶貴的資產」。李在明認為，韓中兩國未來應該針對製造業領域的創新以及更加活躍的文化交流等兩個方面加深合作，「南韓政府將繼續與中國政府保持密切的合作關係，並持續推動完善相關制度與經商環境，拓展兩國企業的合作管道」。

李在明總結稱，韓中兩國已透過漫長的時間證明了「良鄰千金難買」的事實，強調希望透過此次訪華的激化，進一步深化韓中兩國的鄰里關係，共同描繪通往未來的新航路。

不過， X 推主「蔡慎坤」爆料指出，習近平很可能在與李在明會面時，特別要求李在明與中國一起「在更加變亂交織的世界中『做出正確的戰略選擇』」。「蔡慎坤」認為，習近平的相關表態很可能是在李在明政府抓捕了前總統尹錫悅後，向南韓當局發布的一項「新任務」，推測南韓加深與中國合作的舉動，可能對美、日、韓同盟帶來警示與威脅。

在結束與習近平的會面後，李在明也使用習近平贈送的華為手機與習近平拍攝合照，做為此次訪華的紀念。但「蔡慎坤」開玩笑的表示，把玩華為手機的李在明可能不清楚南韓三星手機當年是如何「敗走」中國市場的。

