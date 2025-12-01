幫美國育才？經貿辦駁斥 總談判代表澄清不在條件中

台美談判可望進入最後關頭，外界傳言滿天飛，經濟部、經貿談判辦公室昨（1）日紛紛澄清。有外媒報導，台灣可能透過協助訓練美國勞工，換取降低關稅，經貿辦總談判代表楊珍妮回應，這並不在談判條件當中。她也強調，台灣投資美國金額尚未議定。

立法院經濟委員會昨日邀請經濟部長龔明鑫、楊珍妮、國發會主委葉俊顯等首長，專案報告「台美關稅協議之談判方針、進度、爭議事項、雙方可能承諾及台灣產業之影響評估」，台美關稅進展，以及媒體相關報導內容成為質詢焦點。

路透先前報導，台美協商中的貿易協議，台積電（2330）等台灣企業將挹注新資金及派遣員工，藉此拓展美國事業版圖及訓練當地勞工。

對於是否可能透過協助訓練美國勞工，來換取降低關稅，楊珍妮昨日表示，台灣沒有答應美國幫他們訓練技術人員，「這不是在我們談判條件之一。」

另外媒對台灣投資美國金額，近來也有不少報導，指稱台灣投資金額在南韓的3,500億美元與日本的5,500億美元之間，但也有外媒報導，投資金額低於日韓。

有國民黨立委昨日質詢，若我方要投資美國4,000億美元，占GDP超過一半，質疑財政能否承受。楊珍妮說這是外界揣測，金額尚未議定。她強調，在投資美國方面，我方條件是依台灣產業結構、經濟發展去談，台灣模式與日、韓模式不同。

龔明鑫也說明，所謂「台灣模式」，是廠商自主投資，有訂單、接近客戶、有錢可以賺，兩邊政府幫忙促成，不像日、韓拿出一筆財政投資，台灣模式不同。

此外，龔明鑫昨日與工商團體公協會交流，商總理事長許舒博表示，政府對於談判有信心，業界樂觀其成，希望儘快確定下來，希望年底前能給個答案。

許舒博表示，業界也關切調降關稅，我方要付什麼代價。232條款中涉及傳產部分，例如傢俱業、藥品等也希望能納入排除。

龔明鑫表示，產業界也關切未來海外布局，他提及電電公會擬規畫在墨西哥、波蘭、美國、及印度設科學園區，工總則對菲律賓有興趣。下階段，經濟部會與電電公會及工總合作，協助業者海外布局，將採商務先行，在當地協助廠商。

