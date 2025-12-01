幫美國訓練半導體勞工換降關稅？楊珍妮澄清

▲行政院經貿辦總談判代表楊珍妮今（1）日在立法院備詢時澄清，4,000億美元數字為外界揣測，投資金額尚未議定，且明確表示，台灣沒有答應美方要協助訓練技術人員，「現在沒有談到這些。」（圖／記者葉政勳攝 ,2025.11.03）

[NOWnews今日新聞] 台美關稅談判進入最後文書交換階段，外媒報導，台灣對美投資金額上看4,000億美元（約新台幣12.5兆元），並提到將透過協助美方訓練半導體人才，換取更低關稅。對此，行政院經貿辦總談判代表楊珍妮今（1）日在立法院備詢時澄清，4,000億美元數字為外界揣測，投資金額尚未議定，且明確表示，台灣沒有答應美方要協助訓練技術人員，「現在沒有談到這些。」

立法院今日安排經濟部及國發會針對「台美關稅協議之談判方針、進度、爭議事項、雙方可能承諾及台灣產業之影響評估」。



行政院長卓榮泰日前表示，台美對等關稅談判進入最後階段，雙方處於總結會議前的文書交換階段。



據英國《金融時報》（Financial Time）報導，台灣承諾投資美國的金額介於日韓之間，可能約為4000億美元，並可能計入台積電在亞利桑那州承諾投資的1650億美元。據《路透社》報導，川普政府正與台灣洽談一項新協議，關稅協商也包含「訓練美國勞工」學習半導體製造與先進工業技術，換取較低關稅。



對此，楊珍妮表示，這個數字為外界揣測，投資金額尚未議定。經濟部長龔明鑫補充，對美投資不會是政府的財政支出，而是以「台灣模式」推動對美投資，也就是企業考量貼近客戶、有訂單潛力而自主對美投資，並由台、美政府協助。



另外，楊珍妮也否認，台沒有答應美國訓練技術人員，國發會主委葉俊顯也提到，「這應該不會是談判條件」後，楊珍妮又再次強調沒有談到這些，「他們剛剛已經表述了這個金額議定，而且並沒有說訓練他的勞工是談判...關稅減讓的一部分，我們現在沒有談到這些。」

