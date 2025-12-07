幫老公處理手機意外發現出軌證據 人夫激戰鐵證曝光下場慘

台中市1名人妻協助丈夫處理手機，意外發現丈夫與女同事親密對話、合照與前往汽車旅館消費紀錄。（示意圖，pixabay）

台中市1名人妻協助丈夫處理手機，意外發現丈夫與女同事親密對話、合照與前往汽車旅館消費紀錄，丈夫坦承出軌，人妻提告求償60萬元精神慰撫金，台中地院判決小三須賠償40萬元。可上訴。

判決書指出，原告人妻與丈夫於2019年結婚，育有1名子女，今年4月，人夫因公事請妻子協助操作手機，妻子卻在手機中發現丈夫與女同事小綠親密證據，包括對話、合照、前往汽車旅館消費紀錄。

妻子質問後，人夫承認2人自2023年開始不倫關係，除擁抱、接吻外，也多次發生性行為。人妻得知悲痛欲絕，人夫傳訊道歉，試圖挽救婚姻，但人妻已無法接受，隔日便與丈夫離婚。

人妻還控告小三明知丈夫已婚身分，卻仍與其發生親密關係，侵害其配偶權，對她求償60萬元。

小三到庭時否認婚外情，聲稱與人夫僅為同事，未曾做出超越朋友的行為，不清楚為何叫她向人妻道歉。

由於人夫在法庭上坦承與小三有染，且人妻提出的對話紀錄、合照與離婚協議書等證據完整，法院調閱多家汽車旅館紀錄，發現人夫與小三在2023年8月至2024年10月間，有14次進入旅館休息紀錄。

法官認定，2人頻繁進出摩鐵，顯示2人確實有性行為，行為已超越一般社交界線，嚴重破壞婚姻關係。審酌雙方身分、經濟狀況及侵害程度，判小三應賠償精神慰撫金35萬元，加計自起訴日起的利息，共計40萬元。可上訴。

