幫老婆買衣服中大獎 臺中「Hi8」一中街商圈抽出10名8萬8千元得主

記者蕭宇廷/臺中報導

「臺中Hi8 全城開趴」活動熱潮席捲全城！自去年12/26日/起跑後，截至昨(31)日，累積消費登錄金額已突破102億元。為延續這股強勁的消費動能，臺中市政府經發局今（1）日在一中商圈水利大樓前廣場、舉辦「臺中Hi8 一中開趴」抽獎活動，經發局長張峯源與現場貴賓共同抽出10名8萬8千元現金得主。

張峯源現場call out其中2位中獎者，第1位梧棲謝先生、從事教育業，因買老婆的衣服而中獎，老婆也開心的在一旁尖叫；第2位8萬8千元得主因未接聽電話，後續將由市府團隊另行通知領獎。

張峯源表示，市長盧秀燕推出「臺中Hi8 全城開趴」系列活動，憑藉大型活動串聯、節慶經濟推動與在地產業厚實基礎，成功帶動城市消費動能；活動上線短短30天，累積消費登錄金額即突破90億元，不僅遠超多數縣市購物節單年成果、也再次讓臺中成為全臺消費焦點。

成功的關鍵，則在於臺中長年累積的「慶典底氣」；並透過「人流、商品流、消費金流」3大動能同步啟動，形塑完整而強勁的消費生態系。

經發局表示，一中商圈周邊學校林立，以年輕、活力為特色，匯聚多元小吃、潮流服飾及創意商品，深受年輕族群喜愛。去年度由市府推薦參加「2025全國卓越商圈獎」並榮獲「觀光亮點獎」，展現商圈魅力與發展潛力；另於2025年度市府商圈評鑑中，一中商圈獲得「最佳優質商圈獎」，成為全市商圈發展標竿。

今日活動現場表演陣容豐富，為現場增添濃厚熱鬧氣氛。另外於台中通APP登錄當日消費即可兌換摸彩券，獎品包括70吋電視、平板電腦、電子鍋等好禮，現場民眾絡繹不絕。經發局最後提醒，「Hi8」活動消費登錄至2/3止，後續還有年終大獎等著大家。

臺中「Hi8」一中街商圈，今日抽出10名8萬8千元得主。（經發局提供）