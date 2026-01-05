幫花在彰化暖身！ 2026春遊彰化賞花海即日起陸續繽紛登場

幫花在彰化暖身！「2026春遊彰化賞花海」，即日起陸續在7鄉鎮市熱鬧、繽紛登場。（圖：彰化縣政府提供）

彰化縣政府為了幫「2026花在彰化」博覽會暖身，會同田中、芬園等7個鄉鎮市公所，從即日起推出「2026春遊彰化賞花海」系列活動；首先由田中鎮農會在「望高瞭」規劃花海專區，設置多元「稻草裝置藝術」率先登場；緊接著由芬園鄉農會舉辦「花海暨拔蘿蔔」活動，歡迎全國鄉親前來賞花、逛市集、準備迎新春。（李河錫報導）

天氣雖寒冷，然而，彰化縣境內有廣達280多公頃農田，在二期稻作收成後，由縣府農業處鼓勵下，紛紛播種可充當綠肥的大波斯菊、黃波斯菊、向日葵及百日草等景觀作物，都已逐漸進入盛開時節；為打造兼具農業生產與觀光休憩的田園經濟，縣府農業處農務科長黃松欽表示，特別會同田中、芬園等7個鄉鎮市公所，從即日起推出「2026春遊彰化賞花海」系列活動，也趁勢幫「2026花在彰化」博覽會暖身。

其中，將由田中鎮農會在「望高瞭」規劃的「花海專區」，以稻草製作「蠟筆小新、小小兵」等裝置藝術，率先震撼登場！緊接著「芬園鄉農會」同步辦理花海暨拔蘿蔔活動；歡迎全國鄉親前來賞花、逛市集！

「2026春遊彰化賞花海」系列活動，即日起陸續在7鄉鎮市熱鬧登場；幫「2026花在彰化」暖身！。（圖：彰化縣政府提供）

黃松欽科長表示，後續則由秀水鄉公所推出「115年金陵花海節」、鹿港鎮公所將舉辦「2026鹿港花遊記」、彰化市公所則規劃有「2026 Bloom彰化～浪漫相遇」、花壇鄉公所將舉辦「焢吧焢焢～來焢窯吧！」以及社頭鄉公所的「社頭農遊季」等活動接力登場，彰化縣政府期盼透過各鄉鎮市接續舉辦花海活動，結合地方產業與農村特色，持續深化「彰化花的故鄉」品牌形象，帶動農村觀光與地方經濟發展。