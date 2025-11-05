幫花農拚經濟作公益 彰化永靖鄉農會首辦苔球盆栽設計賽

幫花農拚經濟、作公益！彰化永靖鄉農會首度舉辦「苔球盆栽設計賽」！（圖：李河錫攝）

彰化縣永靖鄉農會為了幫苗木、花卉產業拓展更廣大市場，首度舉辦「114年彰化縣『苔球盆栽組合設計』競賽」，吸引60名熱愛園藝民眾報名參賽，運用蘭花、小盆栽、多肉植物、枯木、小石頭與活水草等多元花材，透過創意與巧思，推動園藝設計生活美學，展現苔球與盆栽藝術之美。

彰化永靖鄉是和田尾鄉緊鄰的園藝與苗木的故鄉，長期生產各類花卉、苗木與小盆栽，提供給田尾公路花園的店家來銷售；永靖鄉農會總幹事陳翠玲表示，為了因應園藝造景藝術進入居家生活、辦公室與店家的新消費型態，並且幫新潮的「苔球盆栽」拓展更廣大市場，首度推展「114年度永靖鄉園藝產業推廣暨苔球及小品盆栽設計評鑑活動」計畫，並舉辦「第1屆彰化縣『苔球盆栽組合設計』競賽」，顛覆以往只運用切花、乾燥花與襯底花材的「插花」藝術，而是以組合各類花卉、盆栽活體來進行造景組合，成品則可透過澆水、施肥，注意通風與光照，就可以長期存活，成為美化居家生活、辦公室抒壓的新藝術，進而提昇花卉、盆栽的消費力，來增加花農的收益！

廣告 廣告

永靖鄉農會祕書林瑞敏表示，參賽者需繳交300元報名費，活動結束後將全數捐贈給社福單位，以推廣作愛心活動。

擔任評審長的陳卒老師則表示；比賽評分重點包含有「盆栽整體配置」、「技巧」、「空間感」與「美感完整度」等4大面向；這次競賽獎勵相當豐厚，設有冠軍1名獎金8,000元、亞軍2名、各5,000元、季軍3名為3,000元及優勝六名為1,000元，並頒發獎牌以資鼓勵。（李河錫報導）