幫討650萬樂高慘變謀殺犯！知名YouTuber認了被封口：公開內幕會坐牢
記者蔡維歆／綜合報導
83歲老爺爺花了十多年時間收藏約780套《星際大戰》樂高與1200多個角色人偶，總價值約20萬美元，由於身體狀況惡化需要醫療費，兒子Bryan Mansell決定透過美國知名二手樂高連鎖店Bricks & Minifigs（BAM）寄賣收藏。結果加盟店易主後，整批收藏疑似遭扣留，Bryan四處求助無門，直到百萬YouTuber Reckless Ben（班）出手。班從花1美元買下追訴權、提告勝訴、一路追到BAM總部，再到警方介入、GoFundMe募得42萬美元，整起事件徹底失控。
如今為了躲避美國警方追緝，班已經逃亡到墨西哥，本來期待第三集的播出，不過班今天在YouTube發布新影片，宣布第三集將暫且擱置，「在經歷過每個瘋狂的夜晚，且幾乎摧毀了我的健康之後，第三集終於完成了，不過我不能公開，否則我就會去坐牢，我也會立刻輸掉30萬美元（約台幣947萬元）的這場訴訟，且之前為布萊恩發起的GoFundMe募款，錢也會全部送給這家我無法再提及的『神祕公司』。」
班表示已經收到法庭文件，所以他現在完全不能提到這間公司，否則就會去坐牢，很可能一切都完蛋了，同時指控都是因為這間公司誣告他要謀財害命，自己才會落到這番田地，「而且問題是，我根本沒有機會說我這邊的看法，法院都只聽他們的觀點，我不能再說了，看起來這件事情就到此為止了…」。影片一出，網友紛紛表示，「太誇張了，被封口了嗎」、「雖然你不能談論BAM這家公司，但我們可以」、「這真的是我見過最貪腐的事件」、「令人作嘔」。
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