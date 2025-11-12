幫詐團洗錢 麻辣鍋店闆娘被聲押
知名麻辣火鍋店「滿堂紅」女負責人蔡閔如，涉嫌提供「滿堂紅」9家公司帳戶供詐團洗錢數千萬元，台北地檢署11日指揮刑事局等單位，兵分32路大搜索，拘提蔡女等20人到案，台北地檢署訊後以蔡女涉嫌重大，有勾串之虞，12日向法院聲押禁見，相關公司負責人鍾勝全、雷智翔、車手共19人各以10萬元至50萬元不等金額交保，限制住居、出境出海。
檢警查出，詐騙集團自今年4月至8月間，以「假檢警」、「假投資」手法騙取18名被害人的黃金、現金、轉匯到多家公司帳戶，18人被詐騙高達9億餘元。
但北檢追查金流發現，該詐團為避免主管機關發現，經過三層洗錢後，有1億餘元流入14家公司，其中包括蔡女掌控的9家公司。
檢警懷疑，蔡女掌控的「滿堂紅國際餐飲」、「滿堂紅餐飲開發」、「安寶國際投資」、「神奇黑傑克」、「柏柚」、「寶來鑫」、「琬鑫」等9家公司，以偽開發票、提領現金等方式協助詐團車手洗錢；至於詐團其餘7億餘元流向，檢警持續追查。
「滿堂紅」創立於2005年，原由資深影評、前金馬獎執委會祕書長王清華與3名朋友合夥經營，曾號稱全台第一家頂級吃到飽麻辣火鍋，全盛時期在台北、桃園、台中都有分店。後因競爭激烈創始店仁愛店、松江店陸續熄燈，如今只剩加盟店。蔡閔如今年2月才擔任「滿堂紅」董事長接手經營。
