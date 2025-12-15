幫謝幸恩叫屈！黃國昌：我心疼的不得了、快要爆炸了

政治中心／劉宇鈞報導

捲入民眾黨主席黃國昌狗仔跟監事件的前中央社記者謝幸恩因涉犯國安法、妨害秘密等罪，11日正式被檢調約談，訊後無保請回。黃國昌今（15）日幫謝幸恩抱不平，他說，「謝幸恩讓我心疼的不得了」。

黃國昌今接受網路節目《中午來開匯》專訪談論時政議題，當談到謝幸恩時，黃國昌稱「謝幸恩讓我心疼的不得了。」他表示，檢調為了衝著自己來，搞到謝幸恩被中央社開除還被告背信。

黃國昌質疑，難道中央社是可以讓黃國昌寫揭弊獨家的嗎？中央社敢登嗎？為什麼謝幸恩化名寫的獨家還要被中央社告背信？「我聽了整個快要爆炸了」。

黃國昌也提到，所以前民眾黨主席柯文哲就告誡他不要再吹牛，因為不要低估民進黨無恥的程度，現在特定媒體在做的，不就與當初柯文哲的案子歷程一模一樣嗎？都是一邊偵辦，另一邊媒體就有片面消息可以報導。

