幫買黃金？詐團拿「老字號銀樓」當幌子 騙嬤百萬

儘管今天黃金價格創新高後，出現史詩級滑落！但詐騙集團看準民眾最近買黃金投資，一名七旬婦人日前到銀行臨櫃要提領130萬，說是有親友準備幫她向一家「40年老字號」的銀樓買黃金，行員察覺異狀，立刻通報警方，員警到場詢問婦人介紹人是誰、要買多少重量，她都說不清楚，最後保險起見聯繫銀樓，揪出詐團疑似利用銀樓名氣詐騙婦人。

受騙婦人：「他是我侄子，他說他有一個妹妹嘛，不知道他現在跑去哪，我現在電話也都打不通。」

老婦人好著急，因為他到銀行臨櫃，一口氣要領出130萬，想要拿去買黃金，卻疑似碰到詐騙。

行員vs.警方：「（到底是投資還是），可能孫子叫他來，他都不願意，都講不清楚啦。」

機警行員察覺有異，連忙通報警方到場，只見七旬老婦人不但支吾其詞說詞反覆，連要買多少黃金，他自己都搞不清楚。

警方調查詐騙集團，疑似用老字號的銀樓當作幌子，還跟被害人說，先把130萬轉帳給中間人，由中間人把錢拿去買黃金，等到有價差之後，再把錢轉帳回給被害人。

為了保險起見，員警致電給銀樓業者。對方卻表示，以當天的金價來說，3兩的黃金，市值大約30萬到50萬，不只跟老婦人所述，要提領的130萬相差了4倍之多，業者還說，近期只有一名蕭先生，有來詢問買黃金事宜。明顯跟老婦人所說的有明顯落差，在警方耐心勸說之下，終於讓他打消念頭。

台北市珠寶銀樓公會副理事長石文信：「實體店面到銀樓去買黃金，你買到的東西絕對不會有問題，那你用匯款面交的，有可能你拿到的東西的話，他可能是假的。」

國際黃金價格，29號衝破每盎司5500美元天價之後，金價一度重挫百分之5，30號出現回升漲勢，台灣時間9點半左右，現貨金價來到每盎司5330.2美元，微幅上揚百分之1.3。無論金價是漲是跌，總有不少人抱著現金搶買，過去也有人為了買黃金，大排長龍，尤其現在農曆新年快要到了，不少人喜歡買黃金沾沾喜氣，但是交易前還是要睜大眼睛。

