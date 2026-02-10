幫跑腿買藥！陸外賣騎手被判「販毒罪」獲刑 法院：情節嚴重

幫「跑腿」竟捲入犯罪！大陸最高人民法院近日公布一起案例，4名外賣騎手受雇幫忙跑腿代開代購麻醉藥品與精神藥物，被法院以「販賣毒品罪」定罪處罰。

4名跑腿買藥的被告被以「販賣毒品罪」定罪。（示意圖／Pixabay）

法院審理查明，2021年至2023年期間，跑腿人員陳某剛明知阿普唑侖、佐匹克隆屬於管制精神藥品，仍使用本人或他人證件從吉林2家醫院掛號購買上述藥品牟利。為大量獲取藥品，陳某剛在跑腿人員微信群招攬他人到醫院開藥由其收購。

馬某、盧某輝及馬某義看到消息後，分別多次到醫院購買管制藥品，再轉手賣給陳某剛。期間，陳某剛多次向多人共計販賣阿普唑侖2336盒、佐匹克隆1645盒，銷售金額17萬4388元（人民幣下同），並非法獲利4萬7000多元。

法院認定，4名被告明知是國家管制的精神藥品而多次販賣，均已構成販賣毒品罪，且情節嚴重。

法院判處陳某剛有期徒刑3年3個月，並處罰金1萬元；馬某有期徒刑1年4個月，並處罰金5000元；盧某輝有期徒刑1年9個月，緩刑2年，並處罰金1萬5千元；馬某義有期徒刑1年，緩刑1年3個月，並處罰金6000元。

法院指，目前大陸外賣騎手等跑腿人員突破千萬人。由於近年隨著官方對麻精藥品監管力度不斷加大，涉毒人員為逃避打擊，持續從醫療機構或藥店獲取麻精藥品，並以利誘方式招攬、雇用跑腿人員為其代購藥品。

法院強調，個別跑腿人員心存僥倖，認為只是「幫買藥」，實則為濫用人員持續獲取毒品提供便利。法院提醒，切勿貪圖蠅頭小利，心存僥倖為涉毒人員代開、代購、運送國家管制麻精藥品。

