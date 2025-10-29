幫農民拚經濟！ 彰化二林鎮農會推廣龍情蕎薏產業
彰化縣二林鎮農會，為了幫辛苦農民拓展特色農產品市場，特別在「二林教育文化園區」，盛大辦理「龍情蕎薏」產業推廣活動，活動中除了頒發「114年度優質紅龍果」評鑑賽得獎的優秀農民，也捐出16萬元做為「喜樂小兒麻痺關懷協會」興建「伯立歐家園Polio Home」的基金；民眾只要購買二林鎮農會任何一項農特產品，農會就會提撥5元作為善款，藉此拋磚引玉，吸引更多團體及企業主共襄盛舉。
114年度彰化縣優質紅龍果評鑑活動，紅肉組及白肉組團體組第1名、個人組從第1名到優勝，都有二林鎮農會輔導的農友，幾乎包辦所有得獎項目，顯見二林鎮在紅龍果種植產業上的卓越實力。
王惠美縣長也親自恭賀白肉組第1名得主陳玉敏、紅肉組第1名廖美雅等22名得獎者；此外，二林鎮農會還榮獲「第19屆農金獎」專案農貸及農業信用保證業務績效獎、114年度豬隻保險及豬隻運輸保險業務推動卓越獎以及第4屆全國十大綠色照顧優良典範獎等獎項，熱忱服務農民獲得中央高度肯定。
在「龍情蕎薏」產業推廣活動中，還舉辦農業推廣成果展、青年農民農產展售、食農教育闖關遊戲、手作體驗、愛心義賣、二林農特產料理品嚐、綠色照顧，及「農事、四健、家政」推廣聯合成果展，同時結合本年度「紫晶盃葡萄酒」品嚐推廣會，積極行銷二林鎮在地農產業，希望全國民眾多加選購優質食材，促進地方經濟發展、增加農民收益。（李河錫報導）
＊酒後不開車，飲酒過量有愛健康
