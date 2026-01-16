幫遊客找戒指釀悲劇！ 巴西24歲救生員「遭吸入排水口」溺死

巴西聖保羅州伊圖佩瓦市的Wet’n Wild水上樂園。（圖／翻攝自google maps）

巴西聖保羅州一座水上樂園發生溺水意外，一名24歲救生員吉列爾梅（Guilherme da Guerra Domingos）為了幫遊客找回結婚戒指，沒想到下水後竟被泳池排水系統吸住，最終不幸溺水喪命。

救生員吉列爾梅不幸溺水身亡。（圖／翻攝自youtube／Band Jornalismo）

綜合外媒報導，事件發生於1月13日，聖保羅州伊圖佩瓦市（Itupeva）一座Wet’n Wild水上樂園，一名24歲救生員吉列爾梅當時在「水彈」（Water Bomb）遊樂設施的泳池內，協助遊客尋找掉落的戒指。吉列爾梅多次潛入泳池底部，但其中一次下潛後遲遲未浮出水面，同事察覺異常後立刻下水，並將他拉上岸後進行急救，隨後吉列爾梅被送往醫院搶救，但最終仍宣告不治。

園方表示，吉列爾梅已在園內工作超過2年，並於2025年10月才升職成為首席救生員。警方調查後指出，吉列爾梅是被吸入設施的排水系統並被卡住，在水中受困長達15分鐘溺水身亡，案件被列為意外死亡。吉列爾梅的家人表示，排水系統吸力非常強，在吉列爾梅的遺體留下一大塊瘀青。

案發後，園方在聲明中指出「水彈」設施的泳池並沒有底部排水口，其液壓系統是採側邊排水設計，排水口的位置與滑梯出口、遊客離開泳池的方向皆是相反的。市政府也發布聲明表示，該水上樂園的營運符合所有必要文件要求。

不過一名員工透露，「水彈」設施早在事發前就曾有遊客被梯子割傷，而後又因通道梯出現問題關閉約一個月。該員工指出，「水彈」設施缺乏防護柵欄，不符合安全檢查表中的標準。對此，園方否認設施缺少防護措施，強調所有設備都有定期檢修，並通過安全檢驗後才會重新開放。

據悉，吉列爾梅的告別式已於14日舉行。針對這起意外事故，園方也於14日在社群平台表達哀悼，並表示已向死者家屬提供協助，同時也會配合警方調查。

