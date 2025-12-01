幫遛狗咬傷路人不是主人賠！海裕芬大傻眼「借刀殺人」

【緯來新聞網】庾澄慶主持公視益智節目《哈！真相大白了》，討論到「請朋友幫忙遛狗結果狗咬傷路人，主人不用賠償、朋友要賠」，法律專家公布答案是正確，海裕芬聽了喊：「天啊！有借刀殺人，那以後可以有一招叫借狗咬人。」讓主持人聽了直搖頭：「就只有妳這種人會想到這一招。」

海裕芬（左）想法天馬行空，庾澄慶聽了都想笑。（圖／公視提供）

美食節目主持人梁凱晴選擇「錯誤」，笑說：「我覺得是狗要賠！」海裕芬則亂講話「那讓路人咬狗一口」。梁凱晴補充認為：「狗的管轄範圍歸誰就他賠，那應該是主人要賠。」



愛狗女星林舒語則選「正確」，直言：「既然牽出去就要有責任，應該是那個正在執行遛狗的人要賠。」姚淳耀猶豫不決，只好先選「正確」，但又說：「好像主人應該要跟朋友提狗會咬人這件事。」



法律專家梁家瑜提到：「我們的民法規定，動物加損害於他人，要由占有人負損害賠償責任。」因此這題應該由朋友負責，而不是所有權的主人賠償。《哈！真相大白了》每周一至三晚間9點於公視播出、公視+同步上架；播出後集數於每周四至六晚間8點YouTube上架。

