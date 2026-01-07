幫醫師代刀？中榮讓「無照廠商」手術 投訴人：至少3年

台中市 / 綜合報導

台中榮總被民眾踢爆，院內神經外科主任以及2名醫師，放任沒有執照的醫材廠商，進到手術房內執刀手術，並且長達3年以上，疑似至少已經有180位患者在不知情的情況下，被無照醫材廠商開刀。投訴人指出，這些廠商會提供代工方式，也就是幫忙醫師開刀，來穩住他們的業績。對此中榮回應，目前已經成立專案小組要釐清影片的真實性，若行為屬實，3名醫師將送交人評會進行懲處。

好幾名醫師站在手術室內，手術進行中，但其中一人不是醫生，是沒有醫護執照的廠商。醫師說：「這樣電會電到嗎。」被拍下廠商在手術室內開刀的是台中榮總，民眾踢爆，院內的神經外科醫師，放任沒有執照的醫材廠商進到手術房內執刀。

這段畫面，其中一人是中榮神經外科主任，另外旁邊戴粉色手術帽的就是廠商，當時他手上操控器具正在執行內視鏡手術。

另一段畫面也是神經外科的醫師，跟著手術房護理師一同站在旁邊仔細觀察廠商操作，投訴人說，這樣的行為模式已經長達3年以上，疑似至少有180位患者在不知情的情況下，被無照醫材廠商開刀，投訴人認為，神經外科經常做內視鏡手術，但技術門檻高，廠商會透過這樣的服務方式，穩住他們的業績。

台中榮總副院長李政鴻說：「今天早上才看到影片，我們已經成立專案小組來研究影片的真實性。」

台中榮總發文字聲明，強調，醫院內都有明文規定，廠商進到醫院內維護器械，活動範圍不能超出管制區，同時也嚴禁任何非醫療人員從事醫療行為，案件已經開始調查，要是行為屬實主任以及兩名醫師，都將送交人評會進行懲處。

