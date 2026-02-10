幫重病女兒領醫藥費 行員冷回「可以當遺產」 合庫回應了

（社會中心／綜合報導）近日有網友在社群平台Threads發文，分享家人前往合作金庫銀行辦理提款時的不愉快經驗，引發關注。該名民眾指出，母親為替重病住院的女兒領取醫藥費，前往合庫中港分行處理久未使用的存摺，卻遭行員要求「必須本人到場」，即便已說明病況並備齊相關文件，仍遭冷言回應「那可以當遺產」，讓家屬身心備受打擊。

圖／合作金庫銀行中港分行。（翻攝 GoogleMaps）

根據貼文內容，事發於2月5日，原PO的母親前往合庫中港分行，欲解碼長時間未使用的存摺。行員表示須由帳戶本人親自辦理，母親當場說明女兒病重、無法離開醫院，且領款用途即為支付醫療費用。母親並表示事前曾向銀行客服詢問，確認可代辦且所需證明文件皆已備齊，但行員仍回應「不行就是不行」。

貼文指出，母親進一步詢問，若無法提領病人的存款支付醫藥費，帳戶內的錢該如何處理，卻遭行員回覆「那可以當遺產啊」，這句話讓家屬感到難以接受，也成為整起事件引爆輿論的關鍵。

原PO表示，隔日（6日）家屬在無奈之下，請社工協助向醫院請假，推著輪椅將病重的姊姊帶到距離較近的合庫五權分行辦理。貼文中提到，該分行女行員被姊姊的差氣色嚇到，同時在了解情況後表示「不用本人也可以辦理」，並迅速協助完成相關手續，讓家屬得以順利領款，原PO也在文中向該名行員致謝。

民眾質疑，對方是否濫用自身權限刁難民眾，並強調「如果程序真的需要本人，我們一定配合，我們不是要特權」，但認為在明知病況的情形下，仍以「當遺產」作為回應，言語已明顯失當。

根據《ETtoday》報導，原PO的母親受訪時也強調，家屬並非要求破例或耍特權，而是希望銀行能清楚說明可行的辦理方式，或提供其他協助管道。她表示，當下最無法接受的不是被拒絕，而是行員說出「等變成遺產就可以領」這樣的話，對正在為病情奔波的家屬而言，是難以承受的情緒衝擊。

針對此事，合作金庫銀行則向媒體表示，經初步了解，確實有行員在溝通過程中未能妥善理解客戶需求，造成客戶感受不佳，對此深感抱歉，已要求相關分行檢討，並加強人員教育訓練，以提升服務品質。

