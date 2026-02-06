幫鍾文智查個資喝花酒遭聲押 南港分局2警遭拔官

北市南港警分局李姓督察組長與南港派出所黃姓副所長，因違法幫鍾文智密察個資與上酒店，昨日遭檢調搜索約談，南港分局今（6）日火速祭出懲處拔官調職。

檢警調查，鍾文智因作TDR股票獲利4.7億遭判刑30年5月定讞後棄保潛逃，他逃亡前在台期間透過有力人士找上北市信義分局福德派出所副所長偽造報到簽名紀錄，日前李姓副所長已遭羈押禁見，專案小組又查出南港分局李姓督察組長及南港派出所黃姓副所長曾幫鍾文智私下查債務人個資，還曾一起上酒店喝花酒。

北檢昨（5）日指揮調查局及台北市警局督察室執行搜索約談行動，同時約談李、黃2人到案，經檢方複訊後認為黃員犯罪嫌疑重大，向法官聲請羈押禁見，李員則訊後請回，對此南港分局今日火速發布新聞稿回應並祭出懲處。

南港分局表示，黃員涉嫌違反個資法等罪嫌，全力配合承辦檢察官進行調查，已移送台北地檢署偵辦，並另案查出黃員曾與友人及李姓督察組長共同涉足不妥當場所；先行將黃員改調非主管職務，並予以「最嚴厲行政處分」，另對李姓組長涉足不妥當場所，影響警譽，違反警察風紀部分，則採取從嚴懲處，除立即將李員記過並調離主管職務，另追究相關幹部考核監督不周之責任。

南港分局強調，將持續要求所屬幹部必須落實各項風紀管考工作，如有發現員警任何違法、違紀必將從嚴究責，以端正警察風紀，淨化警察團隊。

