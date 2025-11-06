幫開走8.5億限量跑車 太子集團幹部邱子恩遭羈押禁見

天旭國際人資長辜淑雯遭羈押。資料照片

檢警偵辦柬埔寨「太子集團」跨國詐騙洗錢案，4日查扣集團在台逾45億元資產，並拘提主嫌王昱棠在內的25名被告，繼博弈公司天旭國際科技人資長辜淑雯遭到羈押禁見後，台北地院今日傍晚裁定負責藏匿跑車的集團幹部邱子恩羈押禁見。

據檢警調查，太子集團在台布局多家公司，由中國籍親信李添成立天旭國際，任命辜淑雯為人資長招攬資訊人才，進而開發線上博弈，客服部分則由另家顥玥公司負責。

美國司法單位起訴並公布制裁名單後，天旭國際連忙脫產，辜淑雯先指示李守禮以400萬低價過戶市價2千萬元的勞斯萊斯、賓士名車給劉書豪、劉殊榮兄弟檔，再以1900萬元價格在中古車網站出售勞斯萊斯，李守禮指示幹部邱子恩偷偷開走價值8.5億的限量超跑，所幸被我國司法單位及時攔下，總計有7輛名車被試圖脫產。

檢警查扣45億元資產後，陸續拘提多名被告到案，目前有17名被告分別以5萬至100萬元金額交保，人資長辜淑雯、幹部邱子恩、凃又文、主嫌王昱棠、特助李守禮則遭到聲押，台北地方法院召開聲押庭後，先後裁定辜淑雯、邱子恩收押禁見。



