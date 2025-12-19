幫餐酒館喬事！惡里長要求插乾股遭拒 率2幫派清場打傷股東

記者楊忠翰／台北報導

前里長蕭萬居帶著幫派成員進入餐酒館清場打人。（圖／翻攝畫面）

台北市大安區龍圖里長蕭萬居，先前以協調立委幫餐酒館陳情，讓菲律賓歌手取得工作證為由，要求餐酒館10％乾股，以及每月公關費3萬元，吳姓負責人及閻姓股東回絕後，蕭萬居竟找2幫派清場打人，台北地檢署依恐嚇取財未遂罪嫌起訴蕭萬居等4人。

檢警調查，先前蕭萬居協助該餐酒館向立委陳情，讓菲律賓歌手順利取得工作證，2024年10間，蕭萬居據以向吳姓負責人、閻姓股東要求10％乾股，3個月獲利3萬8976元，同年11月間，蕭萬居又要求每月公關費3萬元，吳、閻2人認為，蕭萬居僅是巧立名目索討保護費，隔年1月便拒絕付款。

今年3月29日，蕭萬居先向吳姓負責人預告，自己將會帶人到店內清場，兩天後晚間10時許，蕭萬居帶著天道盟大安會成員林光輝、四海幫成員林彥戎及尹貽松等3人到餐酒館，並要求店員通知吳、閻2人到場。

林光輝要求恢復10%乾股，吳、閻2人當場拒絕，他立刻上前毆打閻男，林彥戎、尹貽松則分別持酒瓶、冰箱攻擊，導致閻男頭部撕裂傷，臉部及胸腹等部位挫傷，事後吳、閻2人不再姑息，遂前往派出所報案並提告。

檢方認為，蕭萬居等4人涉犯恐嚇取財未遂罪嫌，遂依法予以起訴；至於毀損罪部分，檢察官將函請警方另行偵辦。

