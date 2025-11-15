幫館長擦屁股10多年「被反咬恐嚇討千萬」 昔日戰友心寒：所以才錄音自保

成吉思汗健身俱樂部元老級員工李慶元發長文踢爆館長黑料。（本刊資料照）

網紅館長陳之漢昨（14日）遭成吉思汗健身俱樂部元老級員工李慶元、公司總監吳明鑒與高階主管小偉直播踢爆黑料，內容真偽雖還無法判斷，但雙方隔空互槓引起網友高度討論。今晚（18日）李慶元發長文感嘆，合夥健身房10多年來，他除了擔任公司副總負責管理和營銷，還要幫館長處理一堆疑難雜症，沒有功勞也有苦勞。他本想好聚好散，館長卻為了保住良好人設，抹黑他恐嚇千萬，令他非常心寒。

李慶元提到，他們跟館長因為打拳結識，並有共識合夥經營健身房，但當時館長有技術沒資金，於事錢由他和總監調度，後來開了第一家蘆洲館健身房。

李慶元回憶，經營健身房10幾年來，公司發生任何事，都是館長叫他去執行操作，包含蘭小明、金鋼刀、林口事件、統促黨事件、林口被車衝撞等等，都是他親力親為從中協調處理，不讓事情擴大惡化影響公司名聲及營運。「其實我在公司扮演的角色，不單單只是副總管理內部員工跟營銷，還要幫你處理外面一些疑難雜症。」

由於多年來都在幫館長擦屁股，導致他無心也無力待在健身房，一度提離職，但被館長慰留。結果館長之後說要開便當店，希望他留下協助幫忙，就這樣他不只要顧便當店，偶爾還要當館長的貼身隨扈。

只是館長對外宣稱，便當店跟蛋捲店都是開給他的，儘管一頭霧水，但基於情份，每當大家說老闆對他很好，他都一邊苦笑一邊附和館長的說法。

李慶元坦言，經過這幾年他開始對館長產生很多疑問，「到底陳先生是我原本當初認識的他嗎？」考量兩人打拚這麼多年，他本不想再追究，期盼對方一帆風順，自己就去賣雞蛋糕平凡過日子。殊不知因緣際會跟總監聊天敘舊，才驚覺館長對他人前人後，可即便如此，他仍覺得就算了，只提醒自己以後合夥要有白紙黑字、別再讓自己受委屈。

後來李慶元遇到小偉訴苦，「跟我說了你們夫妻要小偉做的這些事情，當下我也傻眼…」於是決定充當和事佬替兩人從中協調，沒想到換了的竟是館長抹黑。李慶元直言，多年來幫館長處理各種疑難雜症，有功勞也有苦勞、沒有苦勞也有疲勞，可館長為了保住網路上的良好人設，反咬他恐嚇討錢，「你真的是讓人心寒。」

李慶元稱，館長口中的3,000萬，本來就是該退還給隱形股東的資金，也有單據證明；2,000萬則是館長跟小偉討論出的補償金額，他根本沒有參與，「結果在直播上陳先生說我恐嚇他？」

李慶元質問館長，他都能放下身段在夜市賣雞蛋糕了，「你真的覺得我是看錢看那麼重的人嗎？」並開嗆「就是知道你有可能會想用你個人強大的輿論力量來扭曲事件的本質」，他才會錄音，已確保他、總監及小偉清白跟名譽。

