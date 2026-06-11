幫高虹安誣告案解套？選罷法黨團協商「沒共識」 最快明日院會三讀通過

記者詹宜庭／台北報導

韓國瑜主持黨團協商研商「公職人員選舉罷免法第二十六條條文修正草案」案。（圖／翻攝畫面）

立法院民眾黨團提案修正《公職人員選舉罷免法》第26條，主張受「易刑處分」，如易科罰金、服社會勞動者也可參選，被質疑是為新竹市長高虹安修法。立法院長韓國瑜今（11日）召集黨團協商，經過一小時討論後，韓裁示「黨團溝通後仍未達成共識，本案後續將依照規定辦理」，隨後宣布散會。該案最快於明日送交院會處理，不過仍須視確認議程時，是否有黨團提案而定。

立法院內政委員會日前審查並協商《選罷法》第26條修正草案，擬放寬「受緩刑宣告者」得以參選公職；民眾黨團提出的修正版本則進一步放寬至受「易刑處分」者也可參選，然而，該範圍在國民黨與民進黨版本中皆未提及，且先前朝野協商未能達成共識，因此，韓國瑜在黨團協商一開始便表示，希望集中討論焦點，以提升協商效率。

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范雲表示，民進黨團有三項理由反對。（圖／翻攝畫面）

民進黨團書記長范雲表示，原本各黨團已有共識的部分並無爭議，目前爭議點在於民眾黨團希望新增「獲得直接、間接易服社會勞動之自由刑者不在此限」的規定。民進黨團有三項理由反對。首先，在政治層面上，容易讓外界認為這是為高虹安量身打造的修法，外界恐怕難以接受。

其次，范雲指出，從法律實務來看，民眾黨版本也難以說服外界。因為條文中寫「獲得直接、間接易服社會勞動」，但在實務上根本沒有「獲得直接」這種情況，而且法院判決書上的文字並不等於最終執行結果。真正決定能否易刑的是檢察官。民眾黨版希望讓被判「得以社會勞動替代服刑者」也能登記參選，但最終能否以社會勞動代替入監執行，在法官判決時其實無法百分之百確定。法官在判決書中通常會寫明「如准易科罰金」，至於「易服社會勞動」，法院判決書甚至不會提及。待判決確定後，個案向地檢署報到時，是否准予易服社會勞動，仍須由檢察官依個案審查決定。

第三，范雲強調，此舉可能造成實務上的選務混亂。她指出，即使個案獲准易服社會勞動，若未依規定履行或執行情況不佳，檢察官仍可撤銷資格；一旦資格遭撤銷，個案便可能回到服刑狀態，而依規定服刑期間不得參選，「不清楚高虹安是否屬於這種情況，但若讓民眾黨版本通過，未來恐造成選務困擾。」

國民黨團書記長林沛祥則表示，修法主要是因為時空環境已與過去不同，加上在不預設立場的前提下，從近期民調可看出，社會大眾對司法的信任度相當低。因此，在這樣的情況下，法制也應與時俱進，「這次修法攸關國家重要制度基礎，該修的法律就應從善如流，該修就修。」

許忠信表示，自己推動的是中華民國《選罷法》修正，是基於對國家負責的立場，希望讓輕罪者一體適用，回歸憲法保障的選舉權（圖／翻攝畫面）

民眾黨立委許忠信則表示，他支持本案修正，是因為易刑處分改成易服社會勞動；若易服社會勞動未通過，他也不同意放寬緩刑。他指出，自己在內政委員會時就曾主張將文字修正為「得易服社會勞動之自由刑」，為了讓規範更清楚，所以才寫「直接、間接」。他也強調，宣告直接或間接得易服社會勞動之自由刑，完全屬於法官職權範圍，與檢察官無關。至於外界質疑修法是在協助特定人士，他說，自己推動的是中華民國《選罷法》修正，是基於對國家負責的立場，希望讓輕罪者一體適用，回歸憲法保障的選舉權。

不過，經過一小時討論後，各黨團並未達成共識，因此，韓國瑜宣布，「本案後續依照規定辦理」，隨後便散會。據了解，該案最快於明日送交院會處理，不過仍須視確認議程時，是否有黨團提案而定。

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