幫黃國昌找出路！詹凌瑀提他「1功力」：跟館長去中國帶貨

政治中心／劉宇鈞報導

立法院第11屆第4會期30日休會，民眾黨團因執行兩年條款，包含總召黃國昌在內的6位立委正式卸任，將依不分區立委名單順位遞補6人。媒體人詹凌瑀說，憑黃國昌的演技和咆哮功力，可以和網紅館長陳之漢到中國帶貨，這才是最適合黃的出路。

詹凌瑀30日發文表示，看到黃國昌終於要離開立法院，她心情很好，未來終於不用天天在國會殿堂看到黃「表演型人格」的咆哮作秀，耳根子總算可以清靜一點。

詹凌瑀提到，黃國昌稱卸任後很忙，洋洋灑灑列了五大工作，不但要選新北市長、又要當直播主、還要重披律師袍。說實話，如果黃真的有心要選新北市長，光是跑基層、拜會地方仕紳、處理選務行程就已經忙翻天了，哪來的美國時間還能身兼多職？

廣告 廣告

詹凌瑀直言，說穿了，黃國昌喊選新北市長根本就是選假的，只是想拿來當作談判籌碼，亂一亂看能不能換到什麼政治利益而已。至於回去當律師？「得了吧，大家都知道他的訴訟勝率低得可憐，這種戰績還好意思出來接案？」

詹凌瑀強調，真心建議黃國昌，與其在那邊瞎忙，不如跟館長手牽手一起去中國做直播帶貨，「憑他們的演技和咆哮功力，在那邊應該會更有市場，這才是最適合他的出路」。

更多三立新聞網報導

預告參戰？李四川曬內湖夜櫻照 突喊「我住新北」：希望是更有花的城市

歹鬥陣的黃國昌卸任 吳思瑤曝「綠白對話」態度：為國家沒有過不去關卡

10年前貼文嗆消滅國民黨、追不當黨產！黃國昌：民進黨用假訊息欺騙人民

才拋「藍白分」還酸藍玻璃心 柯文哲今喊：黨主席是黃國昌合作態勢沒變

