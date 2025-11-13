幫「失智媽媽」洗澡！男星吐露彆扭心聲 感嘆：帶來麻煩是事實

侯彥西（左起）、黃柔閩、黃珮琪出席《祝你下輩子開心》記者會。公視提供

侯彥西在公視人生劇展《祝你下輩子開心》中，有一場幫飾演失智媽媽的黃柔閩洗澡戲碼，侯彥西坦言：「滿彆扭的、拍起來很小心，畢竟沒有幫人家洗過澡，很害羞。」黃柔閩則笑稱：「因為現場浴缸會有點漏水，要一直伸腳去堵住水孔。」

黃柔閩與侯彥西拍攝前竟只見過一次面、讀過一次本就直接上戲，黃柔閩說：「彼此給出信任是最重要的。」還笑說：「有時我還覺得我很像他女兒。」侯彥西則認為兩人沒刻意營造母子情感，「你愛媽媽是事實，媽媽給你帶來的麻煩也是事實，兩件事情的碰撞自然而然會產生矛盾心態」。

《祝你下輩子開心》侯彥西飾演大體修復師「吳悠」。公視提供

侯彥西認為自己個性樂觀，不像劇中角色會深陷長照情境中的負面情緒，「我會覺得凡事必有因，每一分每一秒都正在進行，也都在成為過去。現在要做的是，做好眼前的每件事，專注活在當下」。笑說自己屬於「睡一覺起來就好的人，隔天起床又會是新的一天」。

黃柔閩也提到：「我還滿喜歡現在快60歲的樣子。」也認為現階段先照顧自己，「也不會想要誰來照顧我，人生的事沒法預期」。黃柔閩自己的父親前幾年生病至今行動不便，都是母親在照顧，但自己也曾趁爸爸住院時，「偷偷帶媽媽去逛街喝下午茶，那段時光超級珍貴的」。看著父母在彼此照顧中有說有笑，她說：「或許這樣的長照，是他們人生最親密的時光。」

黃柔閩飾演罹患失智症女性。公視提供

黃珮琪則提到：「奶奶需要癌症治療，我還很小就要回去幫忙照顧。」但阿嬤過世後，「有一年過年到我夢裡來，說我已經忘記妳是誰」。讓黃珮琪睡夢中一直在落淚、哭著醒來，她看著《祝你下輩子開心》劇中情節想到自己，「你很愛的人突然忘記你的感覺，很像傷口反覆打開、翻起來」。

飾演大體修復師！侯彥西認了：相當衝擊

侯彥西飾演「大體修復師」角色，拍攝前看了許多「相當衝擊」的遺體修復照片，「死亡第1、2天到第５天都不一樣，身體紫色，眼睛凸出的照片都有」。但也坦言自己把生死看很淡，「拍攝時並不太有什麼忌諱，在精神層面其實也沒做什麼特別的準備」。如果真的與另個世界有接觸，他還想問祂們：「你所處的空間在哪裡？有什麼特殊能力？可以穿牆嗎？」

跟著專業工作者學習縫補技術，侯彥西上課後也感受到，「從事這份工作要充滿愛，是很帥的一件事」。侯彥西認為做大體修復的角色「吳悠」除了謀生，某種程度也反映自己對生命的態度，「希望每一個往生者下輩子都是開心的，當然也包括他自己」。

黃珮琪小時候就有照顧奶奶的經歷。公視提供



