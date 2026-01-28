幫《魔法阿媽》配音！國家影視聽中心「有可能的任務」展覽免費玩

國家影視聽中心特展「有可能的任務」五大互動展區選用經典電影片段，讓民眾用各種方式參與更有感。國家影視聽中心提供

國家影視聽中心於2026年隆重推出全新特展「有可能的任務」，將二樓展覽空間打造為時光隧道，內容涵蓋電影、電視、廣播中的聲音與影像，設計出綠幕拍攝、配音與擬音、及膠卷修復等互動體驗。影視聽中心除了典藏與修復台灣珍貴影音資產，更希望透過「有可能的任務」讓大家了解幕後艱辛，並重新連結全民共同的文化記憶。

玩聲景、拍電影！《魔法阿媽》與《俠女》互動展區超吸睛

展覽共有5大展區，「使命召喚」區邀請影音產製、修復典藏等領域專業人士，分享他們投身產業多年的心路歷程與專業知識。在「聲景冒險」展區，民眾可以親自體驗「玩聲音」的樂趣，現場提供展場體驗裝置，邀請大家為動畫《魔法阿媽》的角色配音，或是挑戰為經典電影《俠女》的武打鏡頭進行擬音創作。

此外，民眾還能收聽早期的廣播劇、空中談話節目，深刻感受聲音在不同媒體媒介中扮演的關鍵角色。

而在「魔幻時刻」展區，則選用台語經典電影《大俠梅花鹿》的森林場景。現場歡迎大家組隊揪團，親自扮演角色並拍下專屬的電影版本。透過重新排列組合片段與剪輯，民眾能當場觀看自己參與的作品，體驗電影製作從無到有的一條龍創作歷程。

影視聽中心打造場館二樓展覽空間推出全新特展「有可能的任務」。國家影視聽中心提供

修復膠卷捍衛記憶，完成任務再享餐飲優惠

「捍衛記憶」展區則讓民眾化身專業同仁，體驗每天耐心執行的膠卷、錄影帶、紙質文物等修復作業，親身感受恢復珍貴歷史的樂趣。展區最後的「造夢之路」則帶領大家回顧台灣影視聽產業發展的重要里程碑，並邀請民眾留下觀展足跡，成為這段歷史的一部分。

「有可能的任務」特展自2026年1月28日起，每週三至週日免費入場參觀。參觀者完成五大展區任務後，不僅可領取「任務完成證書」，還能憑證書兌換圖書館影音服務體驗券，並享有中心一樓餐廳餐飲9折優惠。



