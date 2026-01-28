幫《魔法阿媽》配音！國家影視聽中心「有可能的任務」展覽免費玩
國家影視聽中心於2026年隆重推出全新特展「有可能的任務」，將二樓展覽空間打造為時光隧道，內容涵蓋電影、電視、廣播中的聲音與影像，設計出綠幕拍攝、配音與擬音、及膠卷修復等互動體驗。影視聽中心除了典藏與修復台灣珍貴影音資產，更希望透過「有可能的任務」讓大家了解幕後艱辛，並重新連結全民共同的文化記憶。
玩聲景、拍電影！《魔法阿媽》與《俠女》互動展區超吸睛
展覽共有5大展區，「使命召喚」區邀請影音產製、修復典藏等領域專業人士，分享他們投身產業多年的心路歷程與專業知識。在「聲景冒險」展區，民眾可以親自體驗「玩聲音」的樂趣，現場提供展場體驗裝置，邀請大家為動畫《魔法阿媽》的角色配音，或是挑戰為經典電影《俠女》的武打鏡頭進行擬音創作。
此外，民眾還能收聽早期的廣播劇、空中談話節目，深刻感受聲音在不同媒體媒介中扮演的關鍵角色。
而在「魔幻時刻」展區，則選用台語經典電影《大俠梅花鹿》的森林場景。現場歡迎大家組隊揪團，親自扮演角色並拍下專屬的電影版本。透過重新排列組合片段與剪輯，民眾能當場觀看自己參與的作品，體驗電影製作從無到有的一條龍創作歷程。
修復膠卷捍衛記憶，完成任務再享餐飲優惠
「捍衛記憶」展區則讓民眾化身專業同仁，體驗每天耐心執行的膠卷、錄影帶、紙質文物等修復作業，親身感受恢復珍貴歷史的樂趣。展區最後的「造夢之路」則帶領大家回顧台灣影視聽產業發展的重要里程碑，並邀請民眾留下觀展足跡，成為這段歷史的一部分。
「有可能的任務」特展自2026年1月28日起，每週三至週日免費入場參觀。參觀者完成五大展區任務後，不僅可領取「任務完成證書」，還能憑證書兌換圖書館影音服務體驗券，並享有中心一樓餐廳餐飲9折優惠。
更多鏡報報導
國產車廠千金IG火辣照公開！驚曝滑雪穿淘寶貨 整套防寒內搭不到1200元
2歲兒1句話惹哭Selina！昔遭火吻感謝「再生爸爸」細心補皮 才有機會當「腰果的媽」
霍諾德徒手攀登台北101直播數據曝光！攀登酬勞僅千萬 1/3將捐助１計畫
《星光》歌手男友驟逝竟遭「大姑」下令24小時搬離！ 連私物都要查收據
其他人也在看
（有影片）／驚險瞬間！溪湖工地鐵材從11樓墜落 轎車慘被壓扁
（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】彰化縣溪湖鎮光平街今（28）日上午驚傳工地意外，一批鐵製建材從11樓 […]觀傳媒 ・ 11 小時前 ・ 發表留言
苗栗235隻死雞丟大排 確診禽流感 源頭是台中
苗栗縣後龍鎮外埔漁港北方的王爺宮大排，民眾在26日發現200多隻死雞，遭人故意丟棄，縣府農業處派人採檢化驗，28日採樣送驗結果出爐，確診為H5N1高病原性禽流感，而且還指出、來源就是台中的養雞場。苗栗縣長鍾東錦指示，要盡快查出行為人，要直接開罰100萬元，如果真的是豐康牧場丟棄的，那業者最高就得罰200萬元，現在這消息一出，也震驚各界，因為代表污染已經擴大到2個縣市。 #苗栗#死雞#禽流感東森新聞影音 ・ 11 小時前 ・ 發表留言
野虎夜入村民家叼走愛犬！雪地留爪印 驚見血肉模糊遺骸
根據《瀟湘晨報》報導，據村民描述，事發當晚老虎趁夜進入村內，還曾在居民住宅外徘徊，一度靠近院牆觀望。當時飼主聽到狗吠聲後便發現異狀，與村民順著雪地留下的巨大腳印搜尋，最終在村外尋得狗屍，但已被咬得血肉模糊、只剩骨架。部分監視器畫面也拍下老虎現身村內的身影...CTWANT ・ 11 小時前 ・ 發表留言
吳念軒「肩膀直接著地」 一開始以為只是拉傷⋯痛到就醫才發現韌帶撕裂
《那些你不知道的我》找來吳念軒、傅孟柏、邱思琹等演員一同出席記者會，劇中邱思琹主動要吻上吳念軒，被對方明顯表情拒絕，讓她不管戲裡戲外都有些受傷。吳念軒表示，自己現實中從來沒有遇過這種狀況，「我自己也覺得很奇怪，我沒有被這樣告白過！」裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 13 小時前 ・ 發表留言
穆塞蒂2:0領先傷退！ 驚險挺進澳網四強…喬科維奇：我本來要回家了
職業網球大滿貫的2026年澳洲網球公開賽（Australian Open），在男子單打今天（1／28）上演驚人轉折。塞爾維亞球王喬科維奇（Novak Djokovic），今天在八強賽面對義大利好手穆塞蒂（Lorenzo Musetti），穆塞蒂以強韌防守、凌厲攻勢，率先搶下前兩盤，以2:0領先聽牌，沒想到第三盤因腿傷勢惡化而無法繼續比賽。驚險挺進四強，喬科維奇賽後打趣說：「我本來已經要回家了！」太報 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
日劇拍攝中1／柯佳嬿拍日劇！雨中「尋女」急瘋 對路人暴氣：不要拍了！
當晚7點，劇組人員緊鑼密鼓進行最後前置，柯佳嬿現身臨時妝髮休息室，這回她升格「二寶媽」，戲中不僅有個乖巧小兒子，還有一個名為「雷歐娜」的女兒。隨著日本導演用日文向眾人介紹演員，現場響起一陣掌聲，隨即進入正式開始拍攝工作。晚間8點半，氣溫已驟降至不到10度，加...CTWANT ・ 1 天前 ・ 2則留言
最美茶鄉櫻花季登場 信義草坪頭4000棵櫻花迎賓
春節連假將至，全台賞櫻指標「信義鄉草坪頭櫻花季」今(28)日正式揭開序幕！南投縣長許淑華親自出席啟動記者會，宣布玉山高山茶產地草坪頭園區內逾4,000棵櫻花、李花已陸續綻放，紅、白花瓣交織點綴茶山。許淑華邀請全國民眾到信義鄉體驗「花與茶的饗宴」，不僅能漫步櫻花小徑，更可順遊東埔溫泉、雙龍吊橋，度過一個充滿自然與人文底蘊的充實假期。啟動儀式由信義鄉長全志堅主持，縣議員全文才、縣府觀光處長陳志賢、新聞及行政處長蔡明志及眾多在地代表村長共襄盛舉。活動精彩紛呈，結合在地社區與學校展現信義鄉的活力，包含隆華國小的震撼太鼓、桐林國小的優美小提琴與傳統「紙馬陣」、同富國中合唱團的純淨嗓音，以及「布一樣文化工作室」與在地家政班的熱情演出。現場更安排學童擔任「小小茶藝師」，讓遊客在賞花之餘，也能品味名聞遐邇的玉山高海拔烏龍茶。縣長許淑華表示，南投春節遊程相當豐富。除了草坪頭，暨大、小半天也正值櫻花花季，此外，全台首座「九九峰氦氣球樂園」將於2月試營運，提供遊客從空中鳥瞰南投美景的嶄新體驗；2月14日至3月8日「2026南投燈會」璀燦登場，白天、晚上也都可前往貓羅溪畔浪漫情人橋、南投縣會展中心，欣賞精采的台灣好新聞 ・ 16 小時前 ・ 發表留言
政大EMBA啟動2026公益計畫 為身障者建構「幸福無礙」的行路尊嚴
【健康醫療網／記者周啟辰報導】在繁華都市的喧囂背後，有一群人的世界被限縮在幾坪大的居所，對於行動不便的身障者與年邁長輩而言，出門就醫或復健往往不是簡單的日常，而是一場充滿未知的挑戰。為了解決身障朋友「踏不出家門」的社會痛點，政大 EMBA 正式啟動「2026 政大 EMBA 冬歡公益計畫」，以「幸福無礙」為主軸，期盼匯聚社會大眾的愛心，為弱勢族群搭建連結家庭與社會的橋樑。 一台復康巴士：重拾生命自主權的起點 本次公益行動的核心，在於看見身障者並非不想參與社會，而是缺乏安全且尊嚴的交通工具，導致生活範圍受限。政大 EMBA 團隊認為，一台車不僅是交通載體，更是推動社會共融的動能。 計畫規劃將凝聚而來的資源轉化為實質的復康巴士，捐贈予「行無礙資源推廣協會」與「宜蘭懷哲復康之家」。這項舉措旨在補足基層交通服務的缺口，讓資源精準地送達最需要的角落，使每一位使用者都能在移動過程中感受到社會的溫暖與尊重。 深化社會責任：從「捐贈」轉向「共感」的公益轉型 與傳統的慈善活動不同，本次計畫強調建立一個可傳承的永續公益品牌，讓影響力超越單純的物資捐贈。 強化企業同理心：鼓勵各界透過專業引導，感同身受身障者健康醫療網 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
影／扶輪社捐贈骨質密度檢測儀 彰化推動巡迴篩檢守護長者骨骼健康
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化縣政府於今(28)日在彰化縣衛生局舉辦「扶輪給力骨密升級，骨動骨力再創互傳媒 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
台北電玩展多款人氣遊戲攤位有望送出虛寶與限定碼！試玩、舞台活動別錯過
隨著台北國際電玩展將於 1 月 29 日至 2 月 1 日在南港展覽館登場，除了最新遊戲試玩與舞台活動外，「現場是否能拿到虛寶或限定兌換碼」也成為不少玩家關注焦點。根據目前已公布的參展資訊與歷年活動慣例，多款手機與線上遊戲攤位，以及部分大型 IP 舞台活動，都有機會透過試玩、互動任務或抽獎形式，提供虛寶或限定好禮。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前 ・ 發表留言
國產車大廠千金公開IG帳號！轉大人名媛生活火辣照曝光 網酸：連自家車都不開
國產車大廠千金Michelle今年約21歲，長得亭亭玉立，近日因公開IG帳號，分享開的車品牌不是自家車，備受討論。鏡週刊Mirror Media ・ 17 小時前 ・ 158則留言
頂大生魂斷台64！小黃丟包他遭4車輾 高大成：垃圾
一名頂大25歲溫姓男子日前搭乘計程車時，與司機爆發衝突，遭對方丟包在台64快速道路上，最終遭四車輾斃身亡，法醫高大成受訪時就怒噴司機的行為，直言：「你有這麼垃圾嗎？」中天新聞網 ・ 21 小時前 ・ 192則留言
下波鋒面「日、韓恐暴風雪」！粉專示警：台灣也逃不過
生活中心／李明融報導氣象專家指出未來一週天氣變化多，形容「冷暖震盪」，今（29日）白天至週六天氣回穩，各地晴時多雲，僅東半部偶有短暫雨，天氣短暫回暖後，到了週日（2月2日）起第二波東北季風來襲，預估又會是北濕涼、南乾爽，且會影響3至4天；對此，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，預估2月7日至9日之間，預估將有一波相當強的冷空氣影響整個東北亞地區國家，日本、南韓可能甚至出現暴風雪，就連台灣也逃不過。民視 ・ 1 小時前 ・ 1則留言
中國人不去日本玩 京都人笑開懷！卻苦了合掌村「陸客沒少還亂爬墳墓」
中國當局因為不滿日本首相高市早苗提倡「台灣有事論」，從觀光方面祭出手段，呼籲中國人不要去日本玩，就連春節期間也不要遊日本。據日本觀光單位數據指出，這兩個月中國客大幅減少45%，讓京都人笑開懷，不過著名觀光景點合掌村所在地白川鄉，卻是笑不出來，原因在於「陸客沒少，還搞破壞」。鏡報 ・ 17 小時前 ・ 179則留言
還沒冷完！下波強冷空氣這天報到 「最冷時間曝光」恐達大陸冷氣團等級
氣象署表示，今（28）日受到東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、大台北山區、東北部及東部地區有局部短暫雨，桃園以北、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。對此，氣象專家林得恩在氣象粉專「林老師氣象站」分析未來天氣狀況，提醒「先濕後乾，短暫回暖，再轉濕冷！」三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 發表留言
影／Lulu婚禮送完客幕後畫面曝光 「浴巾包頭」刷牙超有生活感
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日舉辦夢幻婚宴，席開70桌，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，兩人的婚禮效果滿分，Lulu最後...FTNN新聞網 ・ 18 小時前 ・ 4則留言
收到了！陳漢典曝小S超厚紅包 親寫「維持婚姻訣竅」：老婆生氣就表演小狗拉屎
Lulu（黃路梓茵）、陳漢典因主持《綜藝大集合》結緣，2人25日晚在台北文華東方酒店舉辦婚宴，而與陳漢典共同主持多年節目的小S，雖然沒有到場，但特別包了紅包，陳漢典今（28）日曬出紅包袋，可以看到上面的祝福、婚姻訣竅都非常有大S的風格。鏡週刊Mirror Media ・ 17 小時前 ・ 16則留言
曹西平告別式「三哥未現身」！包偉銘改機票低調送戰友
資深藝人曹西平去年在家中驟逝享壽66歲，後事全由乾兒子Jeremy一肩扛起，他的告別式「最後的安可」在今（27）日舉辦，藝人好友龍千玉、包偉銘、陳凱倫、劉明珠、周思潔、恬娃、阿Ken、董至成等人陸續到場，稍早告別式圓滿落幕，董至成紅著眼眶泛淚走出會場。自由時報 ・ 1 天前 ・ 17則留言
19歲男大生頭皮屑「多到像灑麵粉」床單都是血 竟是媽媽太潔癖害慘
一名19歲大學生因頭皮長期劇烈搔癢、頭皮屑大量脫落前往就醫，沒想到進入診間後，連醫師都被眼前景象震住，該名大學生的頭皮屑多得宛如灑滿麵粉，部分頭皮甚至因反覆抓癢而破皮滲血。陪同就診的母親滿臉無奈，坦言兒子經常抓到床單、地板與沙發上都是血跡與皮屑，讓她身心俱疲。鏡報 ・ 1 天前 ・ 1則留言
從105→55公斤零復胖！小禎「雞肉減肥法」爆紅，學會1吃法真的會狂瘦
女明星小禎從初的105公斤一路瘦到55公斤，還能多年維持不復胖，她的減肥方法真的被問爆。不走極端挨餓路線，而是把「吃對蛋白質」做到極致，其中近期討論度最高的就是她親手做的「高蛋白雞肉乾」。不只方便、好女人我最大 ・ 1 天前 ・ 22則留言