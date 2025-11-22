干涉歐洲內政! 盧比歐下令美駐外館對歐盟施壓移民政策 梅洛尼這麼做......

[Newtalk新聞] 美國國務院近日在「大規模移民潮」議題上動作頻頻，引起國際關注。X 帳號「EricL Daugh」披露，美國國務卿盧比歐已下令各駐外使館向歐洲盟友施壓，要求檢視其「縱容移民犯罪」與「忽視本國公民權益」的政策；義大利總理梅洛尼受訪時也表示，將把非法移民的處理中心設在鄰國阿爾巴尼亞，至於如何運作「不是德國與比利時說了算」。

移民問題近年成為歐美各國棘手的議題。 圖 : 翻攝自黃娜老師

據帳號表示，在盧比歐的說法中，無節制移民已構成「西方文明的存亡威脅」。這項指令不只要求美國外交官密切關注盟國是否因人權理由放任移民犯罪，甚至建立「移民優於本地人」的制度。

據消息，盧比歐列舉英國過去數起舉世震驚的羅瑟漢（Rotherham）、牛津與紐卡索爾性剝削案，指成千上萬少女受到移民背景犯罪集團長期侵害，卻因地方政府與警方避談「敏感族群問題」而多年未被妥善處理。

義大利總理梅洛尼表示，將把非法移民的處理中心設在義大利對面的阿爾巴尼亞，並強調「不論比利時政府是否點頭都會推動」。 圖：翻攝自維基百科

在美方強調「移民衝擊正在侵蝕西方社會安全」的同時，X 帳號「Mario Nawfal」披露，義大利總理梅洛尼在羅馬與阿爾巴尼亞總理共同受訪時也重申，她將把非法移民的處理中心設在義大利對面的阿爾巴尼亞，並強調「不論比利時政府是否點頭都會推動」。

梅洛尼認為，義大利不能再承受比利時遲遲定不下來的共識，也無法讓非政府組織牽動邊境政策。她宣稱，在新歐盟移民協議上路後，阿爾巴尼亞的中心將完全依照義大利的條件運作，「不是德國、不是比利時說了算」。

義大利國內批評者則指控政府在「輸出移民問題」，但不影響梅洛尼的強硬姿態。她稱這份協議是「歷史性突破」，並暗示歐盟多年來的政策「只是在累積失敗」。

