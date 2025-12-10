干貝界愛馬仕！ 萬白叢中一點＂橘＂ 揭密赤玉干貝

中部中心／李文華彰化報導

大家吃過的干貝通常都是乳白色的，但如果買到橘色干貝，千萬別丟掉！最近有網友以為買到變質海鮮，結果水產行老闆揭密，這顆橘色干貝，其實是罕見的赤玉干貝，一千顆大約出現一顆，相對珍貴，而當事水產業者霸氣免單，這盒不收錢，贈送客人享用。





干貝界＂愛馬仕＂？！ 萬白叢中一點＂橘＂揭密赤玉干貝

不是壞掉！稀有橘色干貝是千中選一極品









肥美飽滿的干貝，下鍋乾煎，香氣誘人，令人垂涎三尺，但橘色干貝吃過嗎？就有民眾在網路PO文，買了一盒干貝，七顆中竟有一顆呈現橘色的，感覺有點怪怪的，難道是壞掉，急忙拍照詢問業者。原來這顆橘色怪干貝，可說是干貝界的愛馬仕，是大約一千顆才會出現一顆的稀有品。業者拆箱找赤玉干貝，但可遇不可求沒再找到，於是記者轉往第二家水產業者，繼續找尋，開箱慢慢翻，終於找到了橘色干貝！

干貝界＂愛馬仕＂？！ 萬白叢中一點＂橘＂揭密赤玉干貝

民眾實際品嘗稀有赤玉干貝口感較濃郁（圖／民視新聞）









其實這種變色干貝，在日本被稱為赤玉，口感比一般干貝更濃郁，因為顏色討喜，在日本過年被視為吉祥象徵，價格比普通干貝稍貴。當事民眾以為踩到雷，結果是買到千中選一的珍品，赤玉干貝，老闆霸氣贈送客人，免費品嘗珍鮮美味，真的是好運來！





