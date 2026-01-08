干預公司治理？川普行政命令禁止國防承包商支付股息、股票回購 設限高管薪酬

美國總統川普。 圖：翻攝「X」@TrumpFile

[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）7日發布行政命令，禁止國防承包商支付股息、進行股票回購，並對執行長薪酬設限；解除禁令的條條是這些公司投資現代化武器生產設施，以加速軍事裝備製造。這項命令被視為川普政府對國防產業的強力干預，引發華爾街股價波動及產業界疑慮。

川普在自創社群平台「Truth Social」上發文警告國防產業，「雖然我們製造世界上最好的軍事裝備，但國防承包商目前正發放巨額股息和進行大量股票回購，這是以犧牲投資工廠和設備為代價的。這種情況不再允許或容忍！」他強調，「在這些問題得到糾正之前，我不會允許國防公司支付股息或回購股票。同樣，對薪資和執行薪酬也是。軍事裝備製造得還不夠快！」

廣告 廣告

行政命令規定，自即日起，國防承包商不得支付股息或回購股票，直至能「按時按預算生產優質產品」。國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）須在30天內審查承包商表現，識別「表現不佳」者，包括未能投資生產能力或未優先美國政府合約。若問題未解，將透過國防生產法等機制強制補救。此外，未來合約須包含條款，禁止在表現不佳期間進行股票回購或公司分配，執行薪酬則與按時交付、增加生產及運營改善掛鉤，而非傳統財務指標。川普最初提議執行長薪酬上限為500萬美元，但命令稍具彈性，允許依通膨調整。

川普特別點名雷神科技（RTX）為「對國防部需求反應最遲鈍、在增加產量方面最慢，並最積極將資金花在股東而非美國軍方需求上」的公司，威脅若不停止回購並投資新廠，將不再與國防部做生意。此舉導致雷神、波音（Boeing）、洛克希德馬丁（Lockheed Martin）等5大國防股價下跌，產業分析師表示，這帶來更多問題，預計國防部和國會將澄清政策，並可能引發監管與法律爭議。

雷神、波音、L3哈里斯（L3Harris）及通用動力（General Dynamics）目前拒絕評論，洛克希德馬丁與諾斯羅普格魯曼（Northrop Grumman）未回應。赫格塞斯在「X」平台上支持，發布川普貼文截圖並加註「100」表情符號。另一方面，川普提議2027財年國防預算增至1.5兆美元，較目前水準高出50%以上，由外國關稅收入抵銷，強調這將打造「夢想軍隊」。

此命令源於川普對國防產業長期不滿，批評承包商優先投資者回報而非戰士需求。白宮聲明稱，「美國國防工業基礎有責任確保美國戰士擁有最好的裝備，這兩個目標並非互斥。」 批評者擔憂，這可能干預公司治理，影響亞馬遜（Amazon）或微軟（Microsoft）等兼營國防業務的科技巨頭，引發更廣泛法律挑戰。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

楊宏基觀點》示範？警告？美軍教科書等級「斬首行動」 台灣恐怕不是旁觀者而是劇中人

陳文甲觀點》從委內瑞拉到台海：馬杜洛風暴揭示美國「法治式嚇阻」的全球治理新戰略