平價塑膠袋本周出貨 環團促減出口

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塑膠袋之亂何時能解，引發外界關注，經濟部次長賴建信13日指出，平價塑膠袋本周開始出貨。（陳君瑋攝）

美伊戰事談判破裂，川普擬封鎖荷莫茲海峽，塑膠袋之亂何時能解，引發外界關注，經濟部次長賴建信指出，平價塑膠袋本周開始出貨，售價不會漲到外界所傳的3成，或者誇張的漲幅。惟環團發現，部分廠商趁著國際價格高漲之際，提高塑膠原料的出口量，呼籲政府要求業者減少出口，並暫緩、檢討中油增量供應上游原料的政策，減少無謂虧損。

立法院財委會朝野立委昨日關切消費端塑膠袋短缺狀況未解，藍委顏寬恒直指經濟部對市場預判錯誤，造成攤販四處奔波仍買不到塑膠袋的窘境，呼籲嚴查違法囤積與趁火打劫的投機行為；藍委羅智強也分享實地走訪市場的情況，有雜貨商家因無塑膠袋及環保袋可賣，貨架上只能無奈改放玩具。

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環境權保障基金會昨日也引用財政部海關進出口統計，質疑與去年同期相比，乙烯聚合物今年3月出口量增加1萬9000餘噸，主要增量出口對象為大陸，增加出口8200餘噸，增幅達22.5％。

此外，主要為PVC的氯乙烯聚合物，主要增量出口對象為印度，增量1萬餘噸，增幅近50％，以及對孟加拉增量出口8000餘噸，增幅達65％。

環境權保障基金會副執行長許博任分析，應是原本出口就占7成銷量的國內廠商，趁低迷多年的塑膠原料國際市場難得高漲，而增量出口所致，然政府目前是以提前結束中油四輕歲修，增加工安與環境風險及中油虧損為代價，來穩定上游原料供給，不應讓少數廠商「後方吃緊，前方緊吃」獲取出口暴利。

經濟部則強調，5千噸塑膠袋平價專案預計可增加供應12.5億個塑膠袋，預計本周將陸續鋪貨進入市場，將持續透過跨部會協作以及產業調度機制確保民生物資供應穩定，並持續檢視市場供需狀況動態調整做法。