平價快剪漲 1/1變400元 年輕人：赴日美髮更便宜

連鎖快剪明年將漲價。（圖／TVBS）

平價連鎖快剪QB HOUSE將於2024年元旦起調漲價格至400元，引發消費者關注。這是繼2023年從300元調漲至350元後的再一次漲價，官方表示調整原因為原物料與人事成本上漲。與此同時，年輕族群掀起赴日韓美髮熱潮，有台灣旅客分享在日本洗剪染不到2000台幣，韓國的染燙護髮服務也較台灣划算，且提供色彩鑑定和專業髮型評估等加值服務，讓出國美髮成為旅遊新選擇。

連鎖快剪明年將漲價。（圖／TVBS）

主打日本直營的連鎖快剪QB HOUSE，常設於車站或商場，方便等車民眾與附近上班族快速剪髮。目前門口張貼的價格為350元，但根據玻璃窗公告，因原物料、人事等成本上漲，明年元旦起將調漲價格。一位經常在此消費的民眾表示，他從價格300元時就開始在這裡剪髮，對於現在的350元仍可接受，因為現在物價持續上漲，而對於即將調整至400元的價格，他認為自己可能還是會選擇在此消費。另一位民眾則提到，附近有3至4間理髮店，價格很平價，最低只要200元，雖然不含洗頭等服務，但在目前100元買不到便當的情況下，200元的價格還可以接受。

廣告 廣告

民眾分享到日本剪髮。（圖／授權 @jenny_hsien）

QB HOUSE明年將漲50元變成400元，上次調漲是在2023年，再更早之前只要300元。然而查看日本官網，發現當地價格為1400日圓，換算約台幣280元，比台灣便宜。近期，直接飛往日本剪髮的風潮非常流行。台灣旅客Jenny分享她在日本髮廊的體驗，設計師細心修剪設計，將她的過肩長髮剪短，並分享洗加剪加染的服務只要台幣不到2000元。

民眾分享到韓國美髮。（圖／授權 @miaomiaohsu88）

在韓國的台灣人Miao也分享了她的美髮經驗，表示原先有想好的整理樣式，但設計師根據她的臉型給予建議。她在韓國接受洗加剪加燙的服務，花費38萬韓元，約台幣8000元。Miao認為台灣的剪髮比較便宜，但染燙護髮等項目在韓國更划算，且服務方式與台灣不同。她表示，韓國美髮師會像進行色彩鑑定一樣，認真比較客人的輪廓，評估是否適合空氣瀏海等造型。

Miao進一步解釋，日韓髮廊競爭激烈，消費型態也有差異。她發現很多韓國客人只花10至20分鐘洗頭做造型，無論是初次見面、參加婚禮或派對，都希望把自己打扮得漂亮。由於日韓審美不同，相同或更便宜的價格卻能獲得加碼服務，出國安排做造型也逐漸成為旅遊的新選擇。

更多 TVBS 報導

疑陸女失控搞破壞！ 大阪勝尾寺「台灣達摩」毀

饗食天堂連2年漲！明年1/1起貴$30 吃旭集、饗饗多百元

提早8個月訂春節墾丁旅店 … 一晚3420元遭取消 房價漲7成

「羊肉爐、薑母鴨」必備！ 中藥材「當歸」價漲25%破千元

