平價手機拍照不好？小米 Xiaomi 15T 徠卡手機拍照成果分享刷新你對平價的想像
一萬多元的平價手機，拍照一定很普通嗎？那可未必！2025 年全新「Xiaomi 15T Series」整體造型與上一代接近，但在造型上加入大面積鑽石切邊的金屬感，讓整個質感更有高級感！同樣配備徠卡專業光學三鏡頭相機，提供 5,000 萬像素主鏡頭、5,000 萬像素長焦鏡頭以及 1,200 萬像素超廣角鏡頭，不管是鏡頭數量組成的實用性還是畫素，都比同價位產品來的有誠意！
Xiaomi 15T 相機模組上，標示著 Leica 字樣以及 LECIA VARIO-SUMMILUX 1:1.7-2.2/15-46 ASPH. 規格說明，三顆鏡頭分別提供 23mm (主鏡頭 1x)、46mm (長焦鏡頭 2x) 與 15mm (超廣角 0.6x) 三種"實體光學焦段"，而且這次在主鏡頭與超廣角鏡頭的拍攝廣度也做了提升 (更廣角) ^^
Xiaomi 15T 內建相機軟體除了具備「AI 場景辨識」之外，上方有【閃光燈、運動抓拍、Google Lens、下拉選單、動態照片、徠卡生動/徠卡經典模式切換」等快速功能按鈕！滑動可切換【專業、錄影、拍照、人像、文件】五個選項 (選項位置可自己由相機設定中調整位置) ^^
想要更多拍照功能可以由下往上叫出"更多"的選單畫面！而在切換為不同拍照功能時，下拉能選擇會有對應的選項與功能，由下往上滑則能看到「超高畫質、街拍、慢動作、縮時攝影、長曝光、全景」等不同應用！
「人像模式」中則從以往的「徠卡人像大師鏡頭」效果，改成「標準、旋焦、柔焦、寬銀幕、泡泡」等光班效果，至於上一代的「35mm 人文、50mm 旋焦」以及「75mm 肖像、90mm 柔焦」四種人像焦段則直接改成倍率按鈕切換 23mm/35mm、46mm/75mm 讓使用上更加直覺！^^
此外，Xiaomi 15T 新增了【街拍】模式，裡面提供 28mm、35mm、50mm 與 75mm 四種焦段以及 1:1、2:3 等比例切換，搭配內建濾鏡之後就可以拍出更多元且更有氛圍的照片囉！
來看看實拍吧！首先是具備「層次感」的徠卡「黑白」影像！雖然許多人會疑惑「到底為什麼要拍黑白照片？」，其實真的有玩 Leica 徠卡相機的人就知道，黑白就是 Leica 獨有的靈魂啊，光是單獨購買一台徠卡黑白相機，就要大約二十萬！底下帶你來看看使用徠卡鏡頭拍攝出來的黑白照片多麼有 FU，小旭個人超愛這個黑白效果帶來的氛圍感，以下多圖 ^^
如何？徠卡在黑白照片色調上的「層次感」，與一般手機使用黑白濾鏡或在照片編輯 APP 中把照片從彩色刷成黑白的效果相比，會呈現更具立體感與層次感的氛圍，讓每一張照片幾乎都似乎有著說不完的故事，因此讓小旭個人相當喜愛徠卡系列在黑白色錶上的表現，真的超棒！
此外，Xiaomi 15T 同樣可以快速切換「徠卡生動」以及「徠卡經典」兩種感覺！怎麼搭配使用就看拍攝者怎麼決定囉，畢竟各有各的不同感覺，以下來看看拍攝成果 ^^
基本上，日拍對目前的智慧型手機來說都不是太大問題，只要光線充足情況下幾乎都可以拍得很好看，但 Xiaomi 15T 在搭配徠卡拍攝效果以及徠卡色彩加持後，呈現出來的照片感以及故事感會明顯與其他手機不同！因此平常用於拍照分享與生活紀錄來說，照片的故事感都會比其他手機更為強烈！^^
室內環境呢？面對室內光線較為昏暗以及多重光源造成的不均勻受光，這就考驗手機拍照對環境感光、色偏、色溫的處理能力，同時也考驗在光線不足環境下是否容易產生晃動、殘影！以下就來看看一些室內使用【徠卡經典】的拍攝結果：
食物呢？接著，來看看臉書打卡或 IG 貼文很多人愛貼的美食照片吧！底下分別有使用 23mm 主鏡頭 (1x) 以及 46mm (2x) 長焦鏡頭的拍攝成果，提供參考^^
夜拍呢？以下夜景是在相機模式中切換到【夜景】模式，在「手持」狀態下以自動模式按下快門的拍攝成果，提供參考......
看完徠卡主鏡頭的表現，你覺得拍攝效果怎麼樣呢？接下來就要來看看 5,000 萬畫素長焦鏡頭的表現囉！
首先，上面這張是使用 1x 模式 (主鏡頭) 所拍攝，底下是切換到 2x 之後使用 5,000 萬畫素長焦鏡頭的拍攝成果 ^^
而在 5,000 萬畫素 2x 長焦鏡頭的高畫素下，可以做到 4x (92mm) 的無損變焦 (數位放大)，並且也有不錯的畫質表現，對日常各種生活應用來說絕對也相當足夠了！
底下在來看看更多 4x (92mm) 模式的長焦拍攝結果....
超廣角鏡頭呢？底下來看看使用主鏡頭與 1,200 萬畫素超廣角鏡頭的拍攝比較！^^
上面這張是小旭使用 5,000 萬畫素主鏡頭 (1x) 所拍攝，看來很正常也沒啥問題，因為一般智慧型手機拍照也大概是這樣！那....如果使用超廣角鏡頭呢？
切換到超廣角鏡頭後的場景更全面，整個空間環境都能一起帶入，但拍攝位置並不需要改變！
這狀況尤其在拍攝建築物時特別明顯，畢竟高聳的建築物會因為拍攝空間與距離或擁擠度而導致不容易全面拍攝，直接拿起手機使用標準鏡頭的拍攝畫面廣度會因此有限......
但有超廣角鏡頭的協助，只要切換為超廣角鏡頭就能將整個空間完全捕捉，構圖上也能因此變得更多元，整體構圖在超廣角鏡頭捕捉下可以輕鬆納入更多構圖元素，也可以把整個場景拍攝的更完成，樂趣也就更加多元！^^
除了強大拍照與徠卡效果，Xiaomi 15T 系列同樣具備豐富 AI 應用，除了「Google Gemini AI 助理」與「Google 畫圈搜尋」之外，還有小米家的「AI 寫作、AI 動態桌布、AI 相簿編輯、AI 識音、AI 對話翻譯、AI 同步口譯、AI 即時字幕」等等，其中「AI 照片編輯」裡面還有諸如「畫質修復、AI 擴圖、魔法消除、反光消除」還有以往就有的「魔法換天」等等！
方便的「魔法消除」可以輕鬆把畫面中的物體或路人去除後，透過「生成式 AI 技術」將移除後的位置「「補上」適合內容，讓畫面不僅看起來完成，而且相當自然！以上圖為例，原本站在畫面中的路人被抹除後，補上了完整欄杆與背景，完全無違和！
要在車站獲得一張完全沒有路人的照片，就是這麼容易！
往往都是人潮的高雄美麗島站，把路人通通消除也是輕而易舉！如此一來在外拍照時遇到的討厭路人，就能輕易透過「魔法消除」進行消除囉 ^^
另外，還可以針對想要的圖片進行「智慧擴圖」，幫你把原本的照片內容變得更完整！
連玻璃的反光也可以輕易進行消除！這些都在 Xiaomi 15T 系列上直接內建！以售價一萬多元的智慧型手機來說，這不僅挑戰 CP 值的天花板，更為許多喜愛拍照的使用者帶來全新的平價新選擇！提供給你參考 ^^
更多人點閱以下內容：
誠意十足！功能強大且價格親民的 小米 Xiaomi 15T 徠卡手機開箱分享
超有誠意的大升級！哈蘇影像旗艦手機 OPPO Find X9 系列開箱與強大拍照分享
其他人也在看
小米 Xiaomi 17 Ultra 棄用 2K 屏，改用 17 同款 1.5K 屏
文章來源：Qooah.com 近期博主 @智慧皮卡丘 爆料，表示小米17 Ultra 雖然沒有沿用 2K 屏，反用了小米17 Pro Max 同款的超級像素 1.5K 屏幕，為全 RGB 無損排列。 小米採用的超級像素技術主要是在排列方式與以往的 OLED 存在區別。通過全 RGB 像素獨立排布的方式，克服 OLED 領域高 ppi 與低良率的弊端，讓每一粒子像素都能精准發光。每粒像素都有獨立的紅、綠、藍三色子像素，不再需要借用相鄰子像素。 因為屏幕排列方式的不同，所以即使屏幕解像度沒有2K高，但子像素數量達到 938萬，基本與2K同一水準，觀感接近。 除此之外，小米還在屏幕中採用國產新型紅色發光主材，發光效率達到全球頂尖的 82.1 cd/A，讓顯示效果更均衡。 小米集團總裁盧偉冰稱，「2K級的顯示效果，但功耗甚至低於1.5K」，全新的技術開闢了全新的顯示技術路線。 超級像素技術是小米和國產供應鏈聯合開發的技術，代表著國產 OLED 屏幕技術以及相關產業鏈的全面突破，讓顯示效果正式進入無損新時代。 前段時間小米17 Ultra 已經入網，型號為 2512BPNDAC，推測會在農曆新年Qooah ・ 1 天前
【NBA專欄／李亦伸】快艇滿手好牌，卻被Tyronn Lue打得稀巴爛
快艇客場79：98被勇士狠狠踹了一腳，快艇滿手好牌，但快艇教練Tyronn Lue卻把滿手王牌打得稀巴爛。幾個數據和現象不難看出快艇根本不像一支要爭冠球隊...Yahoo奇摩運動專欄 ・ 1 天前
隨時滿電反而傷手機？專家曝「3大充電雷區」
生活中心／杜子心報導不少人在手機用久後都會發現電量容易沒電，大部分的第一反應通常是認為電池老化需要換電池了。不過，日本媒體近期報導指出，鋰離子電池在長時間滿電或高溫狀態下，內部化學反應會加劇，不僅讓電池容量快速衰退，還可能導致手機發熱、卡頓，甚至增加安全風險。想讓手機多撐幾年、少花冤枉錢換電池，學會「聰明充電」才是關鍵。民視 ・ 5 小時前
9.2萬人領錢！綜所稅第2批退稅今入帳 第3批要等明年1月
113年度綜合所得稅第2批退稅今日（31）正式入帳，財政部統計共有9萬2071名納稅義務人符合退稅資格，退稅總金額達15億3596萬餘元，提醒民眾記得刷刷存摺確認。Yahoo奇摩股市 ・ 8 小時前
《社會》傳張忠謀、施振榮勸說新壽才放手 前台積電工程師：太丟臉了
【時報-台北電】台北市長蔣萬安29日宣布，輝達海外總部確定落腳北士科T17、T18基地，據悉新壽30也日向北市府報價初步成本共約40億元。而外傳出新壽最後決定放手，是因為台積電創辦人張忠謀、宏碁集團創辦人施振榮出面勸說，北市議員曾獻瑩則直言，「如果是真的，真的太丟臉了」，國內大型企業應主動為國家長遠利益著想，而非被勸才行動。 據了解，新壽30日向北市府報價初步成本，包括權利金、租金32億元，加上部分已施作項目8億元，共約40億元。 曾獻瑩表示，總額約40億元屬合理範圍，金額與市府原先預估的5至8億元成本相符，加上前期繳納的權利金租金，整體來看屬於合理範圍。市府應依法審核新壽提出的成本明細與憑證，確保程序公開透明，讓社會信任市府在輝達進駐案中的處理過程。（新聞來源：中時即時 張珈瑄）時報資訊 ・ 5 小時前
台達電Q3營收、獲利創季新高 前3季16.47元
【記者柯安聰台北報導】台達電(2308)30日舉行法說會，公司表示，受惠AI資料中心需求熱絡，帶動第3季營收與獲利創歷史新高。展望第4季及2026年，目前包括電源、ICT和液冷方案產能都吃緊，泰國與美...自立晚報 ・ 15 小時前
網傳新北三重水流公市場販售現宰豬肉 市府稽查確認解凍後出售
新北市政府今天表示，網傳新北市三重區水流公市場，有攤商販售現宰豬肉，農業局和經發局市場處聯合稽查小組今天前往稽查，確認攤商是昨天（29日）將冷凍豬肉解凍後出售，業者並且出示屠宰證明，並無違規。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
禁忌君臣戀引爆期待！吳謹言《江山為聘》花絮曝光 陳哲遠「被刺眼神戲」封神
由吳謹言、陳哲遠主演的古裝大劇《江山為聘》近日公開首支花絮影片，立刻引起網友討論。花絮中，陳哲遠飾演的少年帝王遭刺，眼神凌厲、神情緊張的演技牽動人心，還未正式播出就已令大批網友直呼期待！姊妹淘 ・ 1 天前
好市多雙11「買1萬1折1100元」 黑鑽會員雙重優惠首登場
美式賣場好市多(Costco)參戰雙11！11月5日至11月11日推出為期7天的線上購物優惠活動，祭出超過 300 項特價商品，另外「黑鑽會員限定早鳥日」 首度登場，黑鑽會員可於11月10日搶先享「滿11,000 折1,100」的專屬優惠，隔日雙11可再與全體會員同享同額優惠。（賴俊佑）三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
20年前引擎但有Level 2駕駛輔助！Mitsubishi三菱Xforce預售值得79.9萬起？
20年前引擎但有Level 2駕駛輔助！Mitsubishi三菱Xforce預售值得79.9萬起？SiCAR愛車酷 ・ 5 小時前
YT「眾量級CROWD」逃漏稅 「家寧妹」想出國求解禁遭駁
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 喧騰一時的YouTuber情侶檔「Andy老師」王崇睿和「家寧」張家寧分手，衍生出「眾量級CROWD」群海公司遭檢舉逃漏稅案，新北地檢署偵查後，依業務侵占、背信與違反稅捐稽徵法等罪起訴張家寧母親，群海公司董座曾淑惠，張家寧的父親張國龍、妹妹張家芸也被依幫助逃漏稅起訴，新北地院裁定張家芸自4月21日起至同年12月20日...匯流新聞網 ・ 3 小時前
《國際產業》OpenAI在台發布Sora影音程式
【時報-台北電】OpenAI於30日宣布在台灣推出全新影音創作應用程式Sora，讓台灣成為亞洲首批體驗新一代AI影片生成技術的市場之一。亞洲首波開放市場還包括泰國與越南。OpenAI表示，看好台灣充滿創意與活力的內容創作社群，期待能激發更多在地原創故事與文化風格。 今年9月Sora在美國與加拿大上線後，5天內即突破100萬次下載，迅速掀起全球創作者熱潮。目前Sora應用程式已於iOS平台開放台灣使用者免費下載，無需邀請碼即可使用。OpenAI現階段設定的使用限制相對寬鬆，希望鼓勵創作與探索，但未來政策可能依使用情況調整。 Sora應用程式以OpenAI的先進影片生成模型「Sora 2」為核心，主打讓使用者輕鬆創造引人入勝、栩栩如生的影片內容，主要功能包括生成影片、重新詮釋他人作品、在可自訂的Sora動態中探索新作，還能透過「Cameos」功能將自身影像與聲音融入各種場景。使用者只需錄製一次短影音，即可驗證身分並捕捉外貌與聲音，用於後續創作。 應用程式完整支援繁體中文，讓創作者能以貼近台灣文化、語言與幽默感的方式進行創作。Cameos功能已成早期用戶最喜愛的特色之一，除能製作個人化影片，時報資訊 ・ 10 小時前
【一文看懂】旅拍神機OPPO Find X9系列價格公布 上市大禮包最高破三萬
OPPO台灣於今（30）日宣布，推出全新Find X9 系列——Find X9 Pro與Find X9兩款機型；Find X9 Pro提供霜月白、曜鈦灰兩種顏色，16GB+512GB售價NT$38,990元；Find X9提供鈦銀、赤月、玄黑三種顏色，12GB+256GB售價NT$28,990元；OPPO哈蘇專業增距鏡套裝售價NT6,990元，即日起陸續開賣。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
OpenAI在台發布Sora影音程式
OpenAI於30日宣布在台灣推出全新影音創作應用程式Sora，讓台灣成為亞洲首批體驗新一代AI影片生成技術的市場之一。亞洲首波開放市場還包括泰國與越南。OpenAI表示，看好台灣充滿創意與活力的內容創作社群，期待能激發更多在地原創故事與文化風格。工商時報 ・ 14 小時前
【專訪童振源】小國大智慧！從新加坡的AI治理模式，看台灣如何擺脫「硬體孤島」的宿命
一組數字，足以令台灣警醒。 當台股不斷衝破歷史高點，半導體與 AI 伺服器產業為我們賺進全球鉅額利潤，台灣被譽為「AI 革命的中心」時，一個不容忽視的數據卻如影隨形：我們的 AI 國力排名，竟在國際評比中僅居 21 位。硬體的極致強悍，與軟體、應用的相對滯後，這個「科技剪刀差」從 Web 1 時代便困擾著我們，如今在生成式 AI 浪潮中，更是成為國家戰略的隱憂。 駐新加坡代表童振源大使，以其學者思維和豐富的外交實務經驗，在接受《KNOWING新聞》專訪時，不僅借鑑其新書《新加坡60年：小國大智慧的故事》中的觀察，更深入分享了一份極具洞察力的「新加坡 AI 觀察報告」。這份報告，是對一個城邦發展模式的讚揚，更是對台灣自身戰略缺口的深度叩問：在小國求生存的共同命題下，我們能否學會放下「單打獨鬥」的硬體驕傲，打造更為高效的平台型政府？ 體制先行！新加坡 AI 治理成功的「七大支柱」與政策連貫性 童振源指出，新加坡在 AI 國力上緊追中美，靠的絕非僥倖。根據 Tortoise Global AI 指數，新加坡於 2024 年位列全球第三，堪稱「小國大智慧」的最佳註解。這種成就，源於一場延續近十Knowing ・ 9 小時前
OPPO Find X9系列登台！搭載天璣9500與哈蘇長焦鏡 售價與亮點一次看
全球旗艦手機市場進入「AI＋影像」的整合新時代。OPPO Find X9在中國發表引發熱議後，今（30）日正式引進台灣，一次推出Find X9 Pro與Find X9兩款機型，售價28,990元起。新機上市後，預期將再推升高階占比，目標較前代Find X8系列成長50%以上。為什麼OPPO要全力攻占800美元以上高階段位？OPPO台灣總經理劉金指出，今年前3......風傳媒 ・ 20 小時前
歲末犒賞感謝祭大戰雙11！Sony Xperia全系列購機優惠一次看
在歡慶歲末年終之際，別忘了犒賞辛苦一整年自己與家人！自 2025/11/1至2025/12/31止，Sony Xperia推出全系列購機優惠方案，邀索粉用最強優惠將命定的 Xperia 帶回家！三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
TP-Link 在美面臨禁售風險，傳多個政府機構已完成評估支持商務部出台禁令
華盛頓郵報從包括前國防官員在內的多個消息來源處獲悉，多個美國政府機構已表態支持商務部禁止 TP-Link 在美銷售產品。Yahoo Tech ・ 17 小時前
25年情誼再昇華！三星攜手輝達 部署5萬顆GPU打造超級AI工廠
三星半導體今日宣布與NVIDIA合作打造人工智慧超級工廠（AI Megafactory），象徵三星成為引領全球邁向AI驅動製造新篇章的重要里程碑。透過部署超過50,000顆NVIDIA GPU，三星將在整個製造流程中全面導入AI，加速次世代半導體、行動裝置與機器人的研發與生產。鏡報 ・ 3 小時前
黃仁勳：AI再工業化開跑！西門子、富士康、台積電夥伴名單曝光
[Newtalk新聞] NVIDIA宣布，美國領先的製造商、工業軟件開發商和機器人公司正在使用NVIDIA Omniverse技術建造最先進的機器人工廠和新的自主協作機器人，以幫助克服勞動力短缺並推動美國再工業化。 「人工智能正在將全球工廠轉變為智能思維機器，新工業革命的引擎。」輝達創始人兼首席執行官黃仁勳說，「我們正在與美國的製造業領導者一起構建物理人工智能、Omniverse 數字孿生和協作機器人，這將提高整個美國工業基礎的生產力、彈性和競爭力。」 以下是重點摘要說明： 「大型」NVIDIA Omniverse Blueprint 擴展到包括用於建立工廠規模數位孿生的庫，西門子的數位孿生軟體首先支援該藍圖，FANUC 和富士康 Fii 首先連接他們的機器人模型。 百通、卡特彼勒、富士康、Lucid Motors、豐田、台積電和緯創資通建立 Omniverse 工廠數位孿生，以加速人工智慧驅動的製造。 Agility Robotics、Amazon Robotics、Figure 和 Skild AI 使用 NVIDIA 的三台計算機架構構建了美國的協作機器人勞動力。 以下是輝達完整新頭殼 ・ 1 天前