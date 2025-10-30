平價手機拍照不好？小米 Xiaomi 15T 徠卡手機拍照成果分享刷新你對平價的想像

一萬多元的平價手機，拍照一定很普通嗎？那可未必！2025 年全新「Xiaomi 15T Series」整體造型與上一代接近，但在造型上加入大面積鑽石切邊的金屬感，讓整個質感更有高級感！同樣配備徠卡專業光學三鏡頭相機，提供 5,000 萬像素主鏡頭、5,000 萬像素長焦鏡頭以及 1,200 萬像素超廣角鏡頭，不管是鏡頭數量組成的實用性還是畫素，都比同價位產品來的有誠意！

Xiaomi 15T 相機模組上，標示著 Leica 字樣以及 LECIA VARIO-SUMMILUX 1:1.7-2.2/15-46 ASPH. 規格說明，三顆鏡頭分別提供 23mm (主鏡頭 1x)、46mm (長焦鏡頭 2x) 與 15mm (超廣角 0.6x) 三種"實體光學焦段"，而且這次在主鏡頭與超廣角鏡頭的拍攝廣度也做了提升 (更廣角) ^^

Xiaomi 15T 內建相機軟體除了具備「AI 場景辨識」之外，上方有【閃光燈、運動抓拍、Google Lens、下拉選單、動態照片、徠卡生動/徠卡經典模式切換」等快速功能按鈕！滑動可切換【專業、錄影、拍照、人像、文件】五個選項 (選項位置可自己由相機設定中調整位置) ^^

想要更多拍照功能可以由下往上叫出"更多"的選單畫面！而在切換為不同拍照功能時，下拉能選擇會有對應的選項與功能，由下往上滑則能看到「超高畫質、街拍、慢動作、縮時攝影、長曝光、全景」等不同應用！

「人像模式」中則從以往的「徠卡人像大師鏡頭」效果，改成「標準、旋焦、柔焦、寬銀幕、泡泡」等光班效果，至於上一代的「35mm 人文、50mm 旋焦」以及「75mm 肖像、90mm 柔焦」四種人像焦段則直接改成倍率按鈕切換 23mm/35mm、46mm/75mm 讓使用上更加直覺！^^

此外，Xiaomi 15T 新增了【街拍】模式，裡面提供 28mm、35mm、50mm 與 75mm 四種焦段以及 1:1、2:3 等比例切換，搭配內建濾鏡之後就可以拍出更多元且更有氛圍的照片囉！

來看看實拍吧！首先是具備「層次感」的徠卡「黑白」影像！雖然許多人會疑惑「到底為什麼要拍黑白照片？」，其實真的有玩 Leica 徠卡相機的人就知道，黑白就是 Leica 獨有的靈魂啊，光是單獨購買一台徠卡黑白相機，就要大約二十萬！底下帶你來看看使用徠卡鏡頭拍攝出來的黑白照片多麼有 FU，小旭個人超愛這個黑白效果帶來的氛圍感，以下多圖 ^^

如何？徠卡在黑白照片色調上的「層次感」，與一般手機使用黑白濾鏡或在照片編輯 APP 中把照片從彩色刷成黑白的效果相比，會呈現更具立體感與層次感的氛圍，讓每一張照片幾乎都似乎有著說不完的故事，因此讓小旭個人相當喜愛徠卡系列在黑白色錶上的表現，真的超棒！

此外，Xiaomi 15T 同樣可以快速切換「徠卡生動」以及「徠卡經典」兩種感覺！怎麼搭配使用就看拍攝者怎麼決定囉，畢竟各有各的不同感覺，以下來看看拍攝成果 ^^

基本上，日拍對目前的智慧型手機來說都不是太大問題，只要光線充足情況下幾乎都可以拍得很好看，但 Xiaomi 15T 在搭配徠卡拍攝效果以及徠卡色彩加持後，呈現出來的照片感以及故事感會明顯與其他手機不同！因此平常用於拍照分享與生活紀錄來說，照片的故事感都會比其他手機更為強烈！^^

室內環境呢？面對室內光線較為昏暗以及多重光源造成的不均勻受光，這就考驗手機拍照對環境感光、色偏、色溫的處理能力，同時也考驗在光線不足環境下是否容易產生晃動、殘影！以下就來看看一些室內使用【徠卡經典】的拍攝結果：

食物呢？接著，來看看臉書打卡或 IG 貼文很多人愛貼的美食照片吧！底下分別有使用 23mm 主鏡頭 (1x) 以及 46mm (2x) 長焦鏡頭的拍攝成果，提供參考^^

夜拍呢？以下夜景是在相機模式中切換到【夜景】模式，在「手持」狀態下以自動模式按下快門的拍攝成果，提供參考......

看完徠卡主鏡頭的表現，你覺得拍攝效果怎麼樣呢？接下來就要來看看 5,000 萬畫素長焦鏡頭的表現囉！

首先，上面這張是使用 1x 模式 (主鏡頭) 所拍攝，底下是切換到 2x 之後使用 5,000 萬畫素長焦鏡頭的拍攝成果 ^^

而在 5,000 萬畫素 2x 長焦鏡頭的高畫素下，可以做到 4x (92mm) 的無損變焦 (數位放大)，並且也有不錯的畫質表現，對日常各種生活應用來說絕對也相當足夠了！

底下在來看看更多 4x (92mm) 模式的長焦拍攝結果....

超廣角鏡頭呢？底下來看看使用主鏡頭與 1,200 萬畫素超廣角鏡頭的拍攝比較！^^

上面這張是小旭使用 5,000 萬畫素主鏡頭 (1x) 所拍攝，看來很正常也沒啥問題，因為一般智慧型手機拍照也大概是這樣！那....如果使用超廣角鏡頭呢？

切換到超廣角鏡頭後的場景更全面，整個空間環境都能一起帶入，但拍攝位置並不需要改變！

這狀況尤其在拍攝建築物時特別明顯，畢竟高聳的建築物會因為拍攝空間與距離或擁擠度而導致不容易全面拍攝，直接拿起手機使用標準鏡頭的拍攝畫面廣度會因此有限......

但有超廣角鏡頭的協助，只要切換為超廣角鏡頭就能將整個空間完全捕捉，構圖上也能因此變得更多元，整體構圖在超廣角鏡頭捕捉下可以輕鬆納入更多構圖元素，也可以把整個場景拍攝的更完成，樂趣也就更加多元！^^

除了強大拍照與徠卡效果，Xiaomi 15T 系列同樣具備豐富 AI 應用，除了「Google Gemini AI 助理」與「Google 畫圈搜尋」之外，還有小米家的「AI 寫作、AI 動態桌布、AI 相簿編輯、AI 識音、AI 對話翻譯、AI 同步口譯、AI 即時字幕」等等，其中「AI 照片編輯」裡面還有諸如「畫質修復、AI 擴圖、魔法消除、反光消除」還有以往就有的「魔法換天」等等！

方便的「魔法消除」可以輕鬆把畫面中的物體或路人去除後，透過「生成式 AI 技術」將移除後的位置「「補上」適合內容，讓畫面不僅看起來完成，而且相當自然！以上圖為例，原本站在畫面中的路人被抹除後，補上了完整欄杆與背景，完全無違和！

要在車站獲得一張完全沒有路人的照片，就是這麼容易！

往往都是人潮的高雄美麗島站，把路人通通消除也是輕而易舉！如此一來在外拍照時遇到的討厭路人，就能輕易透過「魔法消除」進行消除囉 ^^

另外，還可以針對想要的圖片進行「智慧擴圖」，幫你把原本的照片內容變得更完整！

連玻璃的反光也可以輕易進行消除！這些都在 Xiaomi 15T 系列上直接內建！以售價一萬多元的智慧型手機來說，這不僅挑戰 CP 值的天花板，更為許多喜愛拍照的使用者帶來全新的平價新選擇！提供給你參考 ^^

