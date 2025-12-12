平價救星崩壞？ 「1速食」漲幅比通膨快 網怒：寧願吃餐廳





速食業過去之所以能在全球攻城掠地，除了迅速出餐，最大賣點莫過於「人人吃得起」。然而近幾年，越來越多消費者發現速食價格已悄悄步入「小奢侈」行列。尤其在美國，麥當勞的菜單價格漲幅更被指出「遠超通膨」，讓網友直呼「速食已經不是平民選項」。

根據美國媒體《The Takeout》分析數據發現，自2015年至今，美國年均通膨率約3.17%，照理來說，一份2015年售價1美元（約新台幣31.45元）的商品，到2025年應該只漲到1.37美元（約新台幣43.1元）左右，然而麥當勞的多項品項完全不在這個範圍內，漲幅幾乎脫離現實。

廣告 廣告

最極端的例子之一是麥香雞（McChicken），2018年還只要1美元，如今價格飆上3.10美元（約新台幣97.52元），7年內暴漲超過200%。另一款經典品項麥克雙牛堡（McDouble），從2014年的1.19美元（約新台幣37.43元）一路升到如今的4.59美元（約新台幣144.4元），漲幅逼近3倍。

麥當勞雖回應，實際漲幅沒有外界想像的誇張，且不同地區價差很大，但就算依照官方數字，漲勢依然令人咋舌。例如大麥克套餐從2019年到2024年漲了27%，增幅依舊明顯高於同期間的平均通膨。

▼根據數據顯示，速食龍頭麥當勞的菜單價格漲幅「遠超通膨」。（示意圖／翻攝自麥當勞官網）

這些變化消費者感受最深。許多麥當勞粉絲在Reddit上大吐苦水。有美國網友看到2025年大麥克套餐已漲到10.49美元（約新台幣330元）後，氣得留言：「這種價格不如直接去紅羅賓（Red Robin），至少有人會幫你上菜。」也有人忍不住抱怨：「又貴又不好吃，我完全不懂為什麼還有人去。」

報導指出，速食業者面臨的確實是成本齊漲：人工薪資、原物料、租金、物流全面上升，使各家加盟店壓力倍增，但企業高層並沒有選擇自行吸收成本，而是把大部分壓力直接丟回消費者身上，導致速食價格節節攀升。

（封面示意圖／取自Pexels）

更多東森財經新聞報導



只吃水煮雞胸＋花椰菜！ 25歲女腹痛就醫 胰臟大面積壞死險喪命

冬至財運翻轉！「5星座+5生肖」掌握財富契機 有增值潛力

不只是床伴！ 夫妻創業黃金搭檔 「5大星座組合」最會賺