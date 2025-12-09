平價時尚抗通膨 米斯特11月營收創同期新高

服飾品牌廠米斯特表示，主要受惠平價時尚風潮延續，加上季節交替帶動消費需求提升，營收維持穩定成長。(記者楊雅民攝)

〔記者楊雅民／台北報導〕服飾品牌廠米斯特(2941)公告11月合併營收為7853.9萬元，年增9.80%，創同期歷史新高；累計1~11月合併營收8.48億元，年增15.48%，米斯特表示，主要受惠平價時尚風潮延續，加上季節交替帶動消費需求提升，營收維持穩定成長。

米斯特表示，近年零售市場明顯出現「高CP值服飾」成主流的趨勢，消費者不再僅追求高單價品牌，更重視日常搭配、多功能性與價格合理性，使平價時尚成為整體市場成長最快速的品類之一，此一趨勢也讓米斯特旗Life8與韓系時尚選品店 NONSPACE的差異化定位更加明顯，帶動整體品牌競爭力提升。

觀察近期零售端動態，無論線上或線下市場均呈現相似結構：在通膨環境下，消費者購衣更重視價格敏感度，能夠以合理價格提供具流行元素且實穿的商品，成為吸引年輕族群與上班族的關鍵，今年多家大型服飾通路均透過擴大平價系列、推出快時尚新品或強化折扣促銷來搶攻市場，反映台灣服飾市場正往「平價、快速、實穿」方向前進。

米斯特董事長林瑞豪表示，與多數需提前1年以上規劃產品的連鎖服飾品牌不同，公司可在數個月內完成設計、生產與上市，快速回應市場變化，使新品能更貼近流行話題。

此外，Life8在行銷活動上具高彈性，包含跨界合作、一日店長、限時優惠等多元方式，能在短時間內創造社群聲量與導流效果，提升整體品牌動能，過去1年平價時尚的需求顯著上升，使米斯特在營運上展現明確成長趨勢。

展望未來，米斯特表示，平價時尚需求持續成長，加上公司掌握了多品牌策略與可複製的展店模式，營收動能有望延續，未來將持續推進 Life8、NONSPACE 等品牌擴張，並積極評估切入更多流行風格與品類，以提升不同族群的覆蓋率。

