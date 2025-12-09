平價時尚持續爆發 米斯特11月營收同期新高

【記者柯安聰台北報導】米斯特（2941）11月合併營收為7853.9萬元，年增9.80%，創單月同期新高；1~11月營收8.48億元，年增15.48%。受惠平價時尚風潮延續，加上季節交替帶動消費需求提升，營收持續維持穩定成長。



近年零售市場明顯出現「高CP值服飾」成主流的趨勢。消費者不再僅追求高單價品牌，而更重視日常搭配、多功能性與價格合理性，使平價時尚成為整體市場成長最快速的品類之一。此一趨勢也讓米斯特旗Life8與韓系時尚選品店 NONSPACE的差異化定位更加明顯，帶動整體品牌競爭力提升。



觀察近期零售端動態，無論線上或線下市場均呈現相似結構：在通膨環境下，消費者購衣更重視價格敏感度，能夠以合理價格提供具流行元素且實穿的商品，成為吸引年輕族群與上班族的關鍵。今年多家大型服飾通路均透過擴大平價系列、推出快時尚新品或強化折扣促銷來搶攻市場，反映台灣服飾市場正往「平價、快速、實穿」方向前進。



在這波風潮中，Life8憑藉設計速度與行銷操作能力成為主要受惠品牌之一。米斯特董事長林瑞豪表示，與多數需提前1年以上規劃產品的連鎖服飾品牌不同，公司可在數個月內完成設計、生產與上市，快速回應市場變化，使新品能更貼近流行話題。此外，Life8在行銷活動上具高彈性，包含跨界合作、1日店長、限時優惠等多元方式，能在短時間內創造社群聲量與導流效果，提升整體品牌動能。過去1年平價時尚的需求顯著上升，使米斯特在營運上展現明確成長趨勢。



另一方面，韓系選品店NONSPACE持續受惠於韓流熱度不減的消費動能。公司表示，台灣韓系服飾市場長期以單一品牌店型為主，像NONSPACE這樣多品牌選品店相對稀少，使品牌在定位上更具獨特性，也能降低單一品牌流行週期變化的風險，形成品項多樣化優勢。由於該店已洽談數個獨家品牌、商品同步南韓潮流，滿足消費者「一站購足」的需求。NONSPACE目前於台北已有5家門市，未來計畫向中南部持續拓點；隨著更多南韓設計品牌積極評估進軍台灣市場，NONSPACE的平台角色有望成為品牌方接軌台灣消費者的重要通路。



展望未來，米斯特表示，平價時尚需求持續成長，加上公司掌握了多品牌策略與可複製的展店模式，營收動能有望延續。未來將持續推進 Life8、NONSPACE 等品牌擴張，並積極評估切入更多流行風格與品類，以提升不同族群的覆蓋率。同時，公司也將持續導入AI技術，以數據化銷售分析、快速設計、多元行銷等策略，提升熱銷品周轉、降低庫存壓力，為明年營運奠定更具規模化與穩定性的成長基礎。（自立電子報2025/12/9）