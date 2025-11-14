平價時尚捐發熱衣 石崇良霸氣喊「不夠的我們來買」

（中央社記者沈佩瑤台北14日電）日本平價服飾致敬社工和消防，今天捐1.5萬件吸濕發熱衣；衛福部長石崇良許願盼全台2萬名社工「人人有1件」，因社工常在風雨中奔波，需要保暖，霸氣喊話「不夠的我們來買！」

為向長期守護社會安全的第一線人員致敬，衛生福利部今天與台灣優衣庫公司（UNIQLO Taiwan）及內政部共同舉辦「The Heart of LifeWear全球送暖行動」發熱衣捐贈儀式。

石崇良致詞感謝UNIQLO心意，「這是一股冬天的暖流」，全台約2萬名社工，長期在台灣扮演安定社會的重要第一線角色。接著，他突然話鋒一轉表示：「糟糕，只有1.5萬件，我們有2萬名社工，這數字兜不起來。」台下笑聲一片。

廣告 廣告

石崇良全程不改愛開玩笑本色，頻頻對著台下許願「我好希望他們每一個人都有1件，怎麼辦？」最後笑說，如果捐贈數量不夠，「我們來買！」因為社工常常要在風雨中奔波，很需要發熱衣保暖。

內政部次長吳堂安見狀也「搭便車」表示，感謝UNIQLO，而消防署同仁有8000多人，其中5000多人是特搜隊員，另外還有志工、義工等，數量會盤點後私下報告。他和石崇良兩人你一言、我一語，逗樂現場氣氛。

衛福部表示，優衣庫捐贈發熱衣，不僅是實質保暖支持，更象徵社會大眾對社工專業的肯定，意義深遠。

衛福部指出，在行政院支持下，持續推動「強化社會安全網計畫」，包括馬太鞍溪堰塞湖溢流後，即刻啟動「一戶一社工」服務機制，及「重建路上、社工陪你走」專案，3週內動員600人次社工，服務逾2700戶受災家庭，展現社工專業韌性。（編輯：吳素柔）1141114