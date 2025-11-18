平價服飾砸百萬租金 包下三重整棟醫院變旗艦店

台系平價服飾店NET，大動作每月砸百萬租下，三重整棟九層樓當作旗艦店。（圖／東森新聞）





台灣成衣品牌戰升溫，台系平價服飾店NET，大動作每月砸百萬租下，三重整棟九層樓當作旗艦店，會再擴張就是因為台灣成衣競爭實在太激烈，面對日系品牌GU和主攻高端客的ZARA夾殺，NET只能靠高CP值的低價服飾和更多元風格來搶攻市場。

襯衫、毛衣、西裝、童裝，想得到的衣服全都有，台灣老牌平價服飾品牌，兩棟合併的三層樓透天，紙箱堆疊，只開到12月7日，因為外面看板寫著新門市即將盛大開幕。

台系平價服飾品牌，這間門市準備歇業就是要擴大規模，來到這裡要把這一整棟，原本是三重的祐民醫院，從地下一樓到九樓，全部租下來要開全新門市。

霸氣包下，三重地產王蔡家持有的大樓看準夜市商圈捷運，又在台北橋旁邊，佔據整個黃金三角窗，人潮絡繹不絕，九層樓超過千坪面積，每月租金落在120-140萬元。

房仲劉威志：「大約平均值要一坪大約1600至1800元那邊，案件屬於比較稀有性整棟的周圍的經濟效益。」各大成衣品牌來勢洶洶，年營收約80億的NET要想殺出重圍還得靠多元風格和價格，畢竟還有強大日系品牌GU和快時尚ZARA在搶客。

GU簡約風格但重視流行，逛的大多是年輕人，而NET客群年齡則是偏高，但比一比價格。同樣帽踢兩家卻相差兩倍，看重高端客的ZARA，衣服幾乎都千元以上，門市位置更不同，NET全台超過140家，多數都是街邊店，GU雖然只有23家，但年營收百億以內，都選在百貨公司裡，而ZARA全台只有十間以百貨和旗艦店為主。

民眾：「我覺得NET，GU比較適合我的風格。」

民眾：「以風格為主，因為像GU跟Uniqlo，也會滿常跟一些動漫聯名的，所以就覺得如果有出的話就會來看看，但如果是穿搭性的話，會去NET比較。」成衣戰場競爭白熱化，靠高CP值價格，靠多元風格，恐怕才能在時尚浪潮裡成功生存。

