平價版人人愛 挪威斥資607億購16套南韓K239多管火箭系統

〔記者吳哲宇／綜合報導〕南韓武器價格低於美國武器，仍保有不俗性能，為此許多國家紛紛單。挪威29日宣布斥資190億挪威克朗(約新臺幣607億元)，向南韓韓華公司採購K239多管火箭系統，成為挪威陸軍歷來最大規模投資。而韓華為了爭取訂單，也祭出超優惠策略，不僅承諾達合約價值120%的工業合作計畫，更同意「交貨才付款」。

軍聞網站「Breaking Defense」報導，挪威國防部長山特維克指出，經審慎評估，K239「天橆」多管火箭系統在性能、交期、成本、裝備整合效率等項目，完全滿足挪軍需求，因此決定採購16套發射器、3種射程(最遠500公里)彈藥，以及培訓和後勤支援項目。

根據挪威新聞稿，韓華預計2028至2029年交付發射系統與訓練設備，2030至2031年交付飛彈與彈藥等，目標是讓挪軍在4年內具備作戰能力。此舉將填補挪威將M270多管火箭發射車援助烏克蘭後的庫存缺口。

挪威2024年11月啟動長程精確打擊系統標案，除了韓華外，還有德法合組的KNDS、洛馬公司，以及紳寶與波音的聯合競標等公司參與，最終關鍵原因在性能、交付速度、成本及系統整合度上，韓華公司「完全達標」而勝出。。

韓華先前已與波蘭國防工業WB集團簽署協議，在該國設置K239波蘭版本「龍蝦-K」多管火箭系統的生產線，將有助向挪威等歐洲用戶供貨。而韓華在波蘭建立的龐大產線也成為勝出關鍵，挪威將直接從波蘭獲得飛彈補給。

K239自2015年起進入南韓陸軍服役，以8輪卡車為載臺，裝備2組多管火箭彈箱，可發射不同口徑的火箭、飛彈接戰，具備良好火力、機動性與作戰彈性。南韓、阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯、波蘭以及愛沙尼亞等國，均已陸續接裝或簽署採購合約。

