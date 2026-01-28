平價版Gemini來了！ Google AI Plus方案月付260元享6大功能

Google AI Plus 正式在台推出，訂閱價格為每月新台幣260元。業者提供



Google 今日（1/28）宣布，即日起在台灣等35個國家地區正式推出 Google AI Plus，讓大家能以更實惠的價格，輕鬆享受 Google AI 帶來的便利。台灣用戶僅需月付260元，即可使用主要功能包括 Gemini 應用中的 Gemini 3 Pro 和 Nano Banana Pro、Flow 中的 AI 電影製作工具、NotebookLM 中的研究和寫作輔助功能等。

這個方案還包含200GB的雲端儲存空間，供 Google 相簿、雲端硬碟與Gmail共享，最多可與五位家庭成員共同享有所有會員福利。目前台灣已訂閱 Google One Premium 2TB 方案的用戶，也將在未來幾天內自動獲得 Google AI Plus 的所有相關權益。

在台灣，Google AI Plus 的訂閱價格為每月新台幣260元。為了慶祝正式上市，新訂閱用戶現在更可享有前兩個月5折、每月新台幣130元的限量優惠。

Google AI Plus 方案的主要功能，包括：

1. 獲得 Gemini 3 Pro 的進階使用權限，處理編寫程式、邏輯推理等複雜指令。

2. 運用採用 Gemini 3 Pro 模型的 Deep Research 生成，並深入分析主題性的詳細報告。

3. 使用 Nano Banana Pro 生成圖像，或運用 Veo 3.1 Fast 將文字轉換成高品質的 8 秒短片。

4. 每月獲得 200 點 AI 點數在影片製作軟體 Flow 和 Whisk 中創作高品質的影片。

5. 直接在 Gmail 和 Google 文件 中使用內建的 Gemini，協助撰寫郵件與整理草稿。

6. 在 NotebookLM 中享有更高數量的語音摘要與筆記本上限，並解鎖自訂樣式、色調與更多分析功能。

