平價系Toyota為何賣起千萬豪車？新品牌Century能挑戰奢侈金字塔？
過去以平價車見長的豐田，為什麼要打造出在中國市場喊價可達1600萬台幣的超高級車？
才剛見過川普的Toyota（豐田）集團會長豐田章男出席東京移動展，特別強調，「Century承載的是日本整個國家的使命。」豐田向來被認為是平價車之王，但Century車系卻反其道而行。
豐田探索新品牌金字塔
近兩年，Century才又重返日本市場，但數量非常有限，只有大約百輛，去年剛打進中國市場，下個市場預計是美國。根據了解，台灣也在積極爭取Century系列車款。
至於Century系列車款會是油車還是油電混合，一位豐田工作人員表示，這尚未定論，而是會根據每個市場的需求跟條件來調整。
這輛雙門跑車的門不是傳統的外開門而是滑門，就是希望營造類似勞斯萊斯的寬敞空間感。
資深汽車品牌行銷顧問、尚騰汽車執行長吳睿弘從產業策略角度解讀，認為Toyota這款概念車，意味著豐田正在探索新的品牌金字塔。「就像飛雅特集團有法拉利，福斯集團有賓利和藍寶堅尼，BMW集團有勞斯萊斯，」吳睿弘認為，Century也許就是豐田集團中能象徵最高端的品牌定位。
「未來的汽車市場，大概只剩下科技品和奢侈品兩種分野，」吳睿弘說。
品牌語言大轉向：「浪漫」的新豐田
Century的發表，不啻標誌著豐田品牌語言的轉向。「這是個重要的象徵，」觀察豐田集團多年的賽車教練廖君豪說，「過去Toyota給人的印象都是功能性、可靠性；這幾年開始投入賽車，推出跑車強調性能。但Century這款車強調的是美學、獨特與風格。」
在會場，人群仍在Century概念車前駐足拍照，「這實在不像以往Toyota會用的車型跟顏色，」也有不少國際記者這麼說。或許，這正是豐田章男想看到的反應。
從賽道到未來，重新定義「移動」
事實上，這並非豐田第一次「脫軌」。近年來，豐田章男親自駕駛GR Yaris參加賽事，創立Gazoo Racing品牌、推動Woven City智慧城市實驗，同時也在氫燃料、機器人與自動駕駛領域積極投資。
這些嘗試都指向同個核心：豐田正在重新定義「移動」的意義。從性能跑車的熱血，到城市未來的願景，再到奢華車款，他們期待以不同語言與世代對話。
文：劉光瑩 圖片來源：豐田提供
