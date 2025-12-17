平價衣拚「全白整棟」！思夢樂進軍中山商圈 民眾：好買

日本平價連鎖服飾品牌「思夢樂」近期進軍台北市中山商圈，開幕優惠吸引大量人潮，其中西裝三件式套裝打六折、長裙和長褲一件不到200元的超值價格成為亮點。同時，台灣本土平價品牌也將在新北三重開設獨棟八層樓的新門市，兩家品牌都採用包下整棟建築、外觀純白的設計風格。這波平價服飾品牌的擴張動作，為消費者帶來更多元的選擇與實惠的價格。

日本連鎖品牌進軍中山商圈。（圖／TVBS）

日本平價連鎖品牌於17日在中山商圈開設全新據點，開幕首日上午便吸引眾多民眾前往搶購。店面為獨棟四層樓的全白裝潢，給人清新簡約的感覺。不少顧客對於商品的價格與品質都相當滿意，有民眾表示，買了兩千多元的商品，尤其發熱衣和小朋友的衣服都很不錯。另一位顧客則認為，這裡的價格比日本當地還便宜，發熱衣兩百多元一件，拖鞋只要100多元，相當划算。

平價服飾品牌比拚。（圖／AI製圖）

為了慶祝開幕，業者推出多項超殺優惠專區。西裝三件式套裝打六折，多款長裙和休閒長褲一件不到200元，還有電玩遊戲主題的長袖T恤附托特包優惠25%。此外，開幕第一週還有限定商品八折優惠，包括發熱衣最低只要約150元，以及坐墊、枕頭、拖鞋、毛毯等多種商品，這些優惠都吸引民眾前來搶購。有顧客表示，購買衣服時最在意的是品質，特別是手感，如果毛線等材質的手感不好就不會喜歡。

台灣服飾品牌在三重新開獨棟門市。（圖／TVBS）

目前市場上各家平價服飾品牌各有特色。思夢樂的服飾價格範圍廣泛，從親民的百元商品到高單價的針織衫或聯名款都有；GU則是款式偏向年輕潮流；台灣品牌LATIV主打MIT高品質、舒適基本款；NET則提供全家大小的歐美休閒風格服飾。值得注意的是，另一家台灣品牌即將在三重開設新門市，同樣採用獨棟全白外觀設計，但樓層更多達八層，也將推出開幕優惠吸引民眾前往消費，為平價服飾市場增添新活力。

