平價超市ALDI這7項食品 粉絲推薦必買
ALDI正迅速成為美國最受歡迎的超市之一，這歸因於其商品種類眾多與價格實惠。美食網站Tasting Table指出，目前全美約有2600家ALDI門市，未來幾年此一數字將急速攀升；這並非臆測，而是事實：這家來自德國的平價連鎖超市，正準備大舉擴張美國市場。
ALDI的購物者，想必對其熱銷品項烤披薩、墨西哥薄餅，以及多款價廉物美的葡萄酒不會陌生；但一些被低估、被許多人稱為具顛覆性的商品，卻尚未廣為周知。根據忠實粉絲推薦，以下這些食品，下次購物時不妨放入購物車。
1. 酸種麵包
社群媒體的推波以及其健康效益，讓酸種麵包正風靡一時；這類麵包因有益腸道微生物、高纖且易於消化，具備多種健康優勢。若在一般麵包店購買，一整條約需10元；但在ALDI，同等份量價格卻不到4元。
根據眾多顧客的評價，以品質來說，這款酸種麵包的價格相當合理；更有人表示，好吃到每次必囤兩條，以免缺貨。其中Everything 酸種麵包最受歡迎，被形容為風味宛如撒滿多種香料的雜味貝果（everything bagel）。
2. 酪梨醬
購買市售酪梨醬往往需冒點風險，多數產品無法與新鮮風味相提並論，口感也略顯遜色，甚至被形容為寡淡稀薄。而Aldi旗下Park Street Deli的酪梨醬，被部分消費者認為是其最被低估的商品。在社群平台Reddit上，許多網友表示，當懶得自製新鮮酪梨醬時，這款是首選，且品質優於市售多數酪梨醬。
ALDI販售多種這款熱門沾醬，若偏好帶有顆粒感的，ALDI切塊酪梨醬值得一試；若喜歡微辣風味，則可嘗試其辣味酪梨醬。
3. 銅模義大利麵（Bronze cut pasta）
忘掉通心粉、義大利細麵、筆管麵或寬扁麵，最好的義大利麵，關鍵不在形狀，而是切割工藝。超市常見的義大利麵多採用鐵氟龍模具切割、表面光滑，讓醬汁難以附著；而傳統青銅模具切割的麵條表面更粗糙多孔，能充分吸收醬汁，使風味更濃郁。
銅模切割麵條比鐵氟龍切割麵條貴，但許多人認為值得；何況在ALDI，一磅裝不到2.2元。一位Reddit用戶表示，銅模義大利麵讓她徹底改觀，再也不會去買普通麵條了。
4. 特色生菜（Artisan Lettuce）
ALDI的生鮮蔬果，口碑不算佳，但其品質似乎因地區而異；不少人表示當地分店的蔬果從未出問題，甚至認為其特色生菜是最被低估的商品之一。
Reddit上的眾多消費者指出，這款由四種生菜混合而成的特色生菜值得購買。以3.29元（依地區而異）的價格而言，品質極佳，多色混搭的視覺效果佳，更是製作沙拉的好材料；此外，可冷藏保存相當長的時間。
5. 椰子奇亞籽燕麥片
習慣以燕麥片當早餐者，這款商品的評價定會不失所望。消費者尤其青睞其「Simply Nature」系列的有機椰子奇亞籽燕麥片；這款麥片富含燕麥、椰肉與奇亞籽，不僅是優格的完美配搭，當作點心也同樣出色。
若不喜歡椰子味，還有其他選擇，有機燕麥蜂蜜脆片（或黑巧克力口味）、Aldi Millville系列的無麩質蘋果杏仁蜂蜜燕麥片，同樣值得入手。消費者認為，無需花大錢購買其他的高價品，因為Aldi的燕麥片在風味、口感與品質上皆能滿足需求。
6. Choceur花生醬杯
喜愛巧克力花生醬杯？ALDI備有知名品牌Reese's的多款產品，從標準裝到迷你裝及零食尺寸皆有。但許多顧客建議跳過這些，改選Aldi自家品牌Choceur花生醬杯（12盎司裝）；它與Reese's相似，同樣是迷你裝，內含牛奶巧克力與滑順花生醬，且毫不遜色。
一位Reddit用戶說，它們徹底毀了他對其他花生醬杯的胃口，讓他再也不碰其他品牌了；而這似乎已成為消費者以Choceur取代Reese's的共識。
7. Choceur巧克力
ALDI提供眾多巧克力商品，包含Reese's、M&M's、特趣（Twix）等品牌商品；但許多人認為，ALDI自有品牌Choceur巧克力的品質毫不遜於任何知名品牌。
Choceur巧克力受歡迎的關鍵在於是歐洲製造，更提供豐富的選擇，幾乎涵蓋所有口味偏好，如黑巧克力椰香杏仁、迷你榛果脆片巧克力棒、牛奶巧克力洋芋片、黑巧克力焦糖椒鹽脆餅、餅乾牛奶奶油巧克力棒等。
更多世界日報報導
別再用水洗生肉 嚴重恐「敗血症」…4步驟正確處理
華人入籍考試少寫一個冠詞 被判「英文不行」未過關
昔日香港「五虎將」湯鎮業顏值大崩壞 超市試吃畫面曝
其他人也在看
舒華同款必收！SKECHERS品牌日大手筆祭雙重折扣 最殺清單一次看
每到年底就有今年一定要換一雙新鞋的念頭！但最近物價漲翻，買鞋還要斤斤計較划不划算，SKECHERS一直以超輕量、好走不咬腳、支撐度優秀聞名，不管是通勤、跑步、出國行程還是久站上班族，都能找到最適合足型的款式，之前捨不得出手的人看過來～這波SKECHERS 品牌日真的非常優惠，狂到不講會內傷，不只正價商品全面 8 折、還能領券再打 9 折，等於直接雙重折上折，買越多省越多，單筆滿 5,000 元還能再送路跑毛巾或腰包，全系列比平常便宜，還送這麼多滿額贈，完全是年底補貨最佳時機！Yahoo好好買 ・ 13 小時前 ・ 發起對話
Yahoo年度熱銷「3C、家電」曝光！Switch 2只排第二「冠軍玩家超想要」
Yahoo購物中心依站內「銷量、瀏覽量、搜尋量」做加權綜合排名，盤點出今年8款3C科技與家電年度TOP榜單。其中Switch 2聲量驚人卻只拿下第二名，冠軍由玩家最想帶回家的PS5 Pro奪下。家電部分因為台灣天氣普遍潮濕，讓日立擁有1級能效的除濕機RD-14FR成為冠軍，除了可以除濕也能乾燥衣物，一機多用，同時還有美髮神器、空氣清淨機與微波爐通通上榜。Yahoo好好買 ・ 13 小時前 ・ 發起對話
年末便宜機票最終回！易遊網雙12暖身、長榮日本機票6,666元限量搶！
搶攻「雙12」商機，易遊網推出「雙12暖身慶」，即日起祭出機票優惠搶先開跑，不僅有長榮航空獨家66折起的超優票價搶市，韓亞航空同樣有獨家折扣，飛首爾來回未稅只要6字頭！而12月11日至12日正式起跑的「雙12年終慶」主戰場，將有備受消費者期待的限量搶活動，包含出國eSIM 12元、台灣飯店12元、1,212元折扣碼、「關西樂享周遊券豪華版（含大阪環球影城門票）」買一送一、日本富士山賞櫻一日遊1,212元等多項優惠，涵蓋機票、交通票券、飯店到各式人氣行程，預計將帶動年末最後一波旅遊買氣。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 發起對話
雙12優惠2025全攻略：飯店$12「這天開搶」、北海道星野渡假村4折起｜iHerb全站輸碼76折、Dyson洗地吸塵器現省破萬｜Longchamp人氣美包下殺5折【Yahoo Chill Buy年末購物趴】
2025年末最強雙12購物節來臨！「揪愛Mei」整理30家好康優惠，直接送上商場連結，讓你一秒進入血拚戰場開逛！Trip.com祭出12元飯店訂房價、KKday人氣樂園買1送1、iHerb全站輸碼76折、恆隆行Dyson洗地吸塵器限高省萬元...各品牌資訊不斷更新，一篇掌握12月所有優惠！Yahoo夯好物 ・ 1 天前 ・ 2
這樣居然只要100日圓？日本這4款「百元神器」就是讓人吃驚！
日本知名的百元商店（大創、Can Do）內販售著眾多商品，全部都只要用100日圓（未含稅價格）就可入手。用100日圓不僅能買到多數的日常用品，還有設計好看的室內裝飾品與毛巾等，通通都只要100日圓就能買到喔！聽說近年有很多觀光客，也會特地到這商品多樣化的百元商店購物。究竟這些外國朋友會到百元商店購買什麼商品呢？來看看百元商店內有什麼令人吃驚的商品吧！LIVE JAPAN ・ 1 天前 ・ 發起對話
聖誕跨年泡湯趣！2025全台溫泉勝地！大眾湯、湯屋、客房泡湯...雙12限時折扣湯券買1送1、下殺49折
聖誕節與跨年期間，台灣各大溫泉區及飯店多會推出結合泡湯、美食或跨年活動的特別套裝行程，是冬季享受假期、迎接新年的熱門選擇。泡溫泉不僅能驅寒放鬆，還有促進血液循環、緩解壓力、改善睡眠等健康好處。小編這次不僅幫你整理出「全台人氣溫泉勝地」清單，還找到了「溫泉超值優惠」，泡湯券限時限量買一送一之外，還有延長時數、加碼飲品、下單再送美食現金券等多重好康！趕快把握年末難得的優惠，把口袋名單的溫泉券一次買好買滿，這個冬天盡情開泡、讓身心暖起來！Yahoo夯好物 ・ 1 個月前 ・ 發起對話
12月生日優惠50家餐廳總整理！台中、台北、高雄燒肉火鍋吃到飽當月壽星好康優惠一次看！
祝福12月壽星們生日快樂！2025年12月壽星專屬生日禮來了，慶生想要找餐廳預定，無論是火鍋、燒烤或吃到飽餐廳，壽星優惠通通有，小編整理了各個餐廳的美食優惠資訊，包括台中、台北、高雄、台南各地區的壽星們都能使用生日優惠慶祝生日，各家的壽星優惠活動搶先看！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 1 週前 ・ 發起對話
【一文看懂】年末便宜機票最終回！長榮機票66折、12元飯店 日本買1送1
歲末最後一檔數字節雙12，迎來最終優惠戰，是年底搶票卡位最佳時機。易遊網「雙12暖身慶」推出機票優惠，包括長榮航空獨家66折起的超優票價，韓亞航空同樣有獨家折扣，飛首爾來回未稅只要６字頭！12月11日至12日正式起跑的「雙12年終慶」主戰場，將有限量搶活動，包含出國eSIM 12元、台灣飯店12元、1,212元折扣碼、「關西樂享周遊券豪華版(含大阪環球影城門票)」買一送一、日本富士山賞櫻一日遊1,三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
威力彩頭獎保證2億！3生肖財富之路順暢 意外之財不斷
威力彩今（8）日晚間開獎，頭獎保證2億元。《搜狐網》運勢專欄點名生肖龍、馬、猴這段期間財富之路順暢，正財、偏財都會有收穫，錢包越來越鼓。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
iHerb 2025雙12優惠｜折扣碼76折 冬天保健、保養洗沐、運動營養、膳食補劑...20大「寶藏商品」最低百元有找
萬眾期待的 iHerb雙12購物節終於登場了！即日起至12/15上午10點為止，限時8天給你2025年最終狂歡折扣。結帳輸入折扣碼【12BUY25】，全站商品不限金額立減24%，且不限金額消費，只要輸碼就能折。現在就跟著「揪愛Mei」小編的熱銷排行榜，一起掃貨掃起來！Yahoo夯好物 ・ 1 天前 ・ 1
進口車庫存堆滿台北港 經銷商「愈賣愈虧」恐現棄守潮
進口車市今年遭受關稅不確定性重擊買氣，經銷商營運環境急速惡化，棄守潮一波接一波。繼馬自達（MAZDA）與重量級經銷商太古標達無預警宣布結束合作，震撼彈再添一樁。義美集團汽車事業的尚鵬汽車，也確定將在今年底終止與SKODA長達九年的經銷合作，再度凸顯經銷商在母廠高成長目標與市場低迷夾擊下難以為繼的產業現象。中天新聞網 ・ 13 小時前 ・ 176
「超級水果」藍莓護腦、穩血糖！醫揭「正確洗法」：別再泡鹽水
藍莓被稱為「超級水果」，不只好吃且營養豐富。營養醫學專家劉博仁提到，藍莓含有花青素、多酚、膳食纖維、維生素C等，有助於維護心血管健康，改善血糖與胰島素敏感度等。不過清洗時要注意，不鼓勵用鹽水或小蘇打長時間浸泡，「清水沖洗加輕揉」最乾淨。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 2
MLB》台裔球員費仔公開甜蜜結婚照 好友林家正留言祝福
大聯盟台美混血外野手費爾柴德（Stuart Fairchild）前陣子完成終身大事，他8日在IG公開與新娘的婚紗照，貼文寫道：「11.7.25 - 娶了我最好的朋友、旅行規劃師、電影情節解說員。我是個幸運的人。」台灣捕手林家正也留言祝賀費仔：「兄弟恭喜。」中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 10
年輕人教訓90歲老伯「插隊把人當白痴」 醫怒：厭老、變態正義魔人
一名網友稱，近日他到餐廳用餐見到一名年約90多歲的阿伯無視結帳隊伍，走到前方將錢丟了就跑，讓他氣得追上對方指責插隊怒嗆「把我們當白痴」還說「只好去教訓他一下」。影片曝光引起撻伐，不少網友不挺直呼「看了好心酸」、「以為這樣很高尚？」名醫沈政男發表長文【這就是厭老、變態正義魔人】，他說，台灣的厭老年代已經到來？這就是另一明證，跟捷運飛踢老婦人一事完全一樣。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 307
74歲女癌末「長數百顆腫瘤」！2個月全消失 只靠「1治療」創奇蹟
一名74歲的女性肝癌患者，在短時間內長出上百顆腫瘤，且肝臟腫瘤長至18公分大，身體極為虛弱、嚴重呼吸困難。後續她於陽明交通大學附設醫院進行化學治療，在短短2個月內，體內腫瘤幾乎消失不見，身體逐漸康復且還能活動自如，恢復生活能力。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 58
網友造謠徐巧芯「論文抄襲」！身份曝光慘了
[NOWnews今日新聞]有一名網友今（9）日在社群平台Threads上發文指出，回頭看徐巧芯等藍營論文抄襲都沒事，林智堅卻被攻擊的體無完膚，質疑媒體的公平性，不料卻遭國民黨立委徐巧芯親自留言，稱自己...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 219
藍莓洗錯等於吃毒？ 醫示警「泡水洗」讓農藥滲入果肉
藍莓富含花青素等營養成分，具有多項健康功效，但清洗方式若不正確，可能導致農藥滲入果肉。劉博仁醫師提醒，藍莓不需浸泡清洗，也不應添加鹽、醋或小蘇打，最佳清洗方式是以清水沖洗並輕輕搓揉。中天新聞網 ・ 8 小時前 ・ 發起對話
獨家／3前男友齊發聲：看得出粿粿心向誰 「最痛的是范姜彥豐」
粿粿婚內出軌風暴出休止符，傳出粿粿（江瑋琳）與丈夫范姜彥豐雖已達成離婚協議，但其中協議中竟包含「不得再撕毀王子（邱勝翊）」的條款。消息一出立刻引爆討論。《三立新聞網》獨家採訪到粿粿的三位前男友，他們難掩震驚，直言：「站在男人的立場，這條件等於讓范姜彥豐再次難堪。」但同時，也一致希望外界「給粿粿一次重新開始的機會」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 212
林青霞搶救44億豪宅「心力交瘁」 還原崩潰過程驚喊：這是入侵
影壇傳奇林青霞1984年與香港富商邢李㷧結婚後淡出演藝圈，氣質依舊是外界心中的永恆「大美人」。然而，向來優雅從容的她近日卻在專欄坦言，面對香港市值逾11億港幣（約44億台幣）的豪宅遭「不速之客」蟑螂入侵，讓她一度心力交瘁。鏡報 ・ 1 天前 ・ 137
千萬別水洗生肉！醫示警：水柱助「1細菌」噴發 恐引發敗血症
許多人煮肉前習慣把生雞肉或豬肉拿到水龍頭下沖洗，希望把肉洗得「更乾淨」，但這其實暗藏風險。兒科醫師傑登指出，水柱一沖，反而會把附著在肉表面的沙門氏菌，變成細小的水霧四處噴散，最遠甚至能飛到九十公分外，讓整個廚房在不知不覺中成為細菌的擴散中心。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 31