平價連鎖壽司推「破千元」帝王蟹 考驗客群接受度

帝王蟹常出現在高級海鮮料理餐廳的菜單上，不過現在連鎖平價壽司店，也吃得到帝王蟹腳，但一盤帝王蟹壽司，價格來到1314元，創下品牌史上最高單價紀錄，當然也引起消費者討論。但這樣的定價是否合理，專家也從食材與經營模式解析其中差異。

海鮮迸出新滋味，肥美的橘紅色帝王蟹腳搭上三球潔白壽司，還有蟹味噌鮭魚卵來點綴，份量好澎湃讓人看得口水直流，但你知道這樣一盤價格是多少嗎。

民眾VS.記者說：「我猜大概3.4百，(那小姐呢)，5百嗎，(它這樣一盤要1314塊)，啊，我不會買，我也不會買，還OK啦，因為它畢竟是帝王蟹。」

連鎖壽司品牌，推出期間限定限量1300份的帝王蟹壽司，是品牌史上最高價商品，民眾驚訝竟然會在平價餐廳，看到這種價格的餐點，至於這定價是否合理專家來解答。

宴會餐廳行政主廚鍾易庭說：「像我們餐廳來說就是整段(螃蟹)，從身體到中段，到前段，我們會整段都入菜，所以它成本相對地就會比較便宜一點，那它們(壽司品牌)的作法可能就是取在中段，這個最精華的地方，可能它的成本就會稍微高一點點。」

以實體宴會餐廳為例，2隻完整的包含前端與中端蟹腳，一桌10人綽綽有餘，以蒜香清蒸料理出鍋，價格位在2800至3000，以份量和CP值來說絕對更高，但連鎖壽司與桌菜餐廳，經營模式與客群本質上還是存在差異。

宴會餐廳行政主廚鍾易庭說：「壽司店來說它可能客群就是2到4位的這個客群，那它要把整個帝王蟹入菜的話，難度本來就會比較高，帝王蟹牠就是有頭有尾有身體，運用起來其實也很考驗廚師的這個運用。」

除此之外活體與冷凍帝王蟹，價格落差也很大，但專家也分享台灣人以愛吃海鮮出名，品牌操作也是看準市場商機，不管這消費體驗是否能讓消費者買單，已經在社群引起熱議。

