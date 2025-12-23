平價「牛室炙燒牛排」北部分店全收攤 在地人錯愕

平價連鎖牛排餐廳「牛室炙燒牛排」21日宣布，林口長庚店與板橋府中店結束營業，北部2家分店熄燈後，只剩下中南部7家門市。消息曝光讓一票在地人錯愕不已，「板橋店收掉真的很意外」、「還在講耶誕節要去吃，怎麼會！」

牛室炙燒牛排2018年於台中起家，主打平價排餐及多元自助吧，提供數十種熟食、炸物、甜點、飲料等，高CP值吃到飽吸引饕客上門；業者隨後在北部及南部展店，全盛時期在全台共有9間分店。

不過牛室炙燒牛排臉書粉專21日發文公告，牛室板橋府中店、林口長庚店同時結束營業，並透露「牛室團隊重新調整步伐，暫時告一段落，並非道別，有朝一日與您再會。」

實際查看牛室炙燒牛排的Google評價，板橋府中店、林口長庚店都有4.3顆星好評，吃過的客人讚不絕口，認為用餐環境寬敞、明亮，且餐點種類豐富，排餐、自助吧皆提供多樣選擇，CP值相當高。

北部2家門市熄燈讓在地人直呼不捨，網友湧入臉書粉專留言，「還在講耶誕節要去吃，怎麼會」、「為什麼這麼突然，府中回憶再減1」、「今天突然想吃，吃完才發現竟然是最後一天營業，太驚嚇了。」

也有板橋人透露，「我住對面大樓，府中店剛開幕時要排隊1小時才吃得到，後來因為漲價，加上我家牛排和貴族世家進駐板橋，生意就開始受影響了。」

