平價 MacBook 定檔 2026 上半年？強過 M1 的 iPhone 晶片搭配比 Air 小的「低階 LCD 螢幕」
如何定價是關鍵。
搭載 iPhone 晶片的 MacBook 平價新筆電又有更多細節被爆出，彭博社聲稱這款產品將於 2026 上半年登場，目前它已進入海外供應鏈初期生產和蘋果內部測試階段。報導指出該款裝置將採用全新設計，會配備比 13.6 吋 MacBook Air 更小的「低階 LCD 螢幕」，同時搭載效能優於 M1 的 A 系列處理器。
這一說法與 4 個月前知名分析師郭明錤的預測部分契合，郭當時提到新機將直接採用 iPhone 16 Pro 時代的 A18 Pro 晶片，但螢幕尺寸和 MBA 一致，發佈時間則是更模糊的「2025 年末或 2026 年初」。如果對比效能，A18 Pro 的多核心表現的確能與 M1 媲美。但要像彭博所說的比 M1 更強的話，使用更新的 A19 家族晶片也不是沒有可能。
但無論如何，即便是基於 A18 Pro 打造的產品，要滿足常規的文書工作需求並不會有什麼壓力。而這對相當多使用者來說已經足夠，何況 MacBook 還有兼容 iOS、蘋果生態互動等賣點。只要定價合適，那這款傳說中的新筆電估計會給 Chromebook、入門 Windows 筆電帶來不小衝擊。蘋果唯一的顧慮可能就是如何在功能上做好區隔，防止新筆電和自家平板「內鬥」了。
