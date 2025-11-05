平價Macbook要來了！售價估「3萬元有找」：採用iPhone處理器，硬體效能堪稱小鋼砲？

重點一：Apple（蘋果）將於2026年上半年推出低價Mac筆電，售價「明顯低於1,000美元」，主攻Chromebook與入門Windows市場。

重點二：新機採用「iPhone處理器」與「小於13.6吋的LCD」，主打網頁瀏覽、文件處理、輕量媒體編修與長續航。

重點三：蘋果的Mac業務上季成長13%，但本季恐趨緩。

蘋果正準備首度進入低價筆電市場，代號「J700」的新款Mac已在公司內部測試，並啟動海外供應鏈的早期量產，計畫於2026年上半年上市。這款定位為「預算型Mac」的產品，目標族群包含學生、企業與偏好傳統筆電操作的入門消費者，尤其是原本考慮購買iPad（平板電腦）的用戶。

據《彭博社》報導，J700售價將「明顯低於1,000美元（約新台幣30,000元）」；這與過往蘋果專注高毛利、高單價的策略形成顯著對比。此舉被視為蘋果在硬體產品線上的關鍵調整，意在擴大Mac滲透率，特別是在美國以iPhone為主流的生態下，強化跨裝置協作與黏著度。

產品取捨與體驗：iPhone處理器、小尺寸LCD、長續航

為壓低成本，新機採用較不先進的零組件，包括「iPhone處理器」與「低階LCD面板」，螢幕尺寸將「小於目前MacBook Air的13.6吋」。這是蘋果首次在Mac導入「智慧型手機等級」的處理器，而非專為電腦設計的M系列晶片。

不過， 內測結果顯示，該款「手機晶片」在特定情境下仍可「優於近年筆電仍在使用的M1處理器。」 整體定位聚焦在「網頁瀏覽、文件處理與輕量媒體編修」等主流入門需求，並以「更好的電池續航」和macOS（桌面作業系統）的彈性加值，避免使用者受限於ChromeOS或Windows的入門機種體驗。

此外，與iPad（平板電腦）＋Magic Keyboard Folio（妙控鍵盤保護殼）約600美元（約新台幣18,500元）的常見校園組合相比，J700以「一體成形的筆電形態」提供更完整的鍵盤輸入、桌面級軟體生態與更長續航，有望提升學校與家庭市場的採用。

ipad.jpg 圖/Apple

競品與市場脈動：對準Chromebook與入門Windows PC

J700的推出明確瞄準Chromebook（筆電產品線）與入門Windows PC（個人電腦）使用者。近年Chromebook憑藉低價與學校採購打入大量市場；而在Windows陣營，Microsoft（微軟）推進至Windows 11之際，部分Windows 10用戶對更新與安全維護的變化感到不滿，形成可能的換機契機。

消息傳出後，惠普（HP）與戴爾科技（Dell）盤中股價一度回落約2%，顯示預算級Mac的潛在擾動；Apple股價則小幅上漲至約270.4美元（約新台幣8,360元）。

目前，蘋果最便宜的Mac為售價999美元（台灣售價32,900元起）的M4 MacBook Air，教育折扣可降至899美元（台灣售價29,400元起）。相較之下，Chromebook入門機種售價多落在數百美元區間，頂規亦約600美元（約新台幣18,500元）。

值得注意的是，蘋果先前曾透過Walmart等零售通路，以低於700美元（約新台幣21,600元）促銷M1 MacBook Air，但J700屬於「全新設計」，不再依賴舊機降價。

知名科技記者古爾曼（Mark Gurman）在報導中指出，從產品藍圖看，蘋果在2026年將有一系列更新： M5 MacBook Air於年初推出，MacBook Pro將採用M5 Pro與M5 Max；桌上型電腦Mac mini與Mac Studio也將升級至M5世代；並規劃於2026年底或2027年初推出配備M6與iPhone式OLED觸控螢幕的「全新MacBook Pro」 ，以及兩款外接顯示器。

就財務面而言，上季Mac為蘋果成長最快的硬體類別，營收年增13%至「約87.3億美元（約新台幣2,700億元）」；但本季成長恐放緩，主因僅有「入門款MacBook Pro（搭載M5）」成為新品支撐。

從策略角度來看，若J700能在維持蘋果設計與生態整合優勢下顯著降價，將可能在美國市場掀起新一波Mac採用潮，並對Chromebook與入門Windows筆電形成正面競爭壓力。

資料來源：彭博社、路透社

本文初稿為AI編撰，整理．編輯/ 李先泰

