平凡陶罐丟門口40年！專家一看「是珍品」拍出天價 91歲嬤嚇到腿軟

美國內布拉斯加州近日傳出一則溫馨又意外的拍賣故事。91歲的老婦人尤爾根斯（Lois Jurgens），近日將一只在自家前廊擺放超過40年的老舊陶罐送上拍賣場，最終以3萬2000美元（約新台幣102萬元）高價成交，成為最驚喜的生日禮物。

《紐約郵報》（New York Post）報導，尤爾根斯表示，這只30加侖容量的「紅翼陶器」（Red Wing Stoneware）陶罐多年來風吹日曬，外觀看來平凡無奇，她原本打算在車庫拍賣中出售，估計只能換得約50美元（約新台幣1581元）。巧合的是，當她動念出售之際，布雷默拍賣與房地產公司宣布將舉辦一場專門拍賣古董陶罐的活動。

拍賣公司負責人起初因拍賣時間逼近，對是否納入這只體積龐大的陶罐感到猶豫，但仍親自前往尤爾根斯家中查看。當時陶罐仍放在前廊，周圍堆滿積雪與落葉，所幸自製的蓋子防止雜物落入。布雷默將陶罐轉過來後，發現背面罕見的藍色蝴蝶圖樣，立刻判斷是收藏級珍品，加上陶罐上帶有兩種少見印記，使其身價大幅提升。

尤爾根斯原本只期待能賣到100美元（約新台幣3162元），布雷默則笑稱結果會讓她驚喜。拍賣當天恰逢尤爾根斯91歲生日，她因到教堂擔任志工未能到場。最終，來自德州、堪薩斯州及愛荷華州的收藏家激烈競標，價格一路飆升，最終以3萬2000美元成交。

得知拍賣結果後，尤爾根斯激動到雙腿發軟，需要他人攙扶上台。她受訪時表示，在91年的人生中，這次拍賣無疑是最令人興奮、也最難忘的時刻。

